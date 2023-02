Afamado actor de Hollywood atropella a una ciclista en calles de California: esto hizo al respecto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Uno de los actores más importantes dentro de la industria cinematográfica en Estados Unidos es sin duda Arnold Schwarzenegger, cuya relevancia fue tan grande entre la audiencia que incluso dicha fama lo llevó a convertirse en gobernador de California en el pasado; sin embargo, pese a conocer de memoria las leyes y sobre todo multas respecto a accidentes de tráfico, esto no impidió que se viera envuelto en polémica el pasado fin de semana.

Medios locales informaron que el protagonista de películas como Terminator, Mentiras verdaderas o Un detective en el kínder, se encontraba conduciendo su camioneta el pasado domingo 5 de febrero sobre las calles del estado que gobernó cuando de manera inesperada, terminó por atropellar a una mujer quien se trasladaba a bordo de una bicicleta, algo que de inmediato llamó la atención de los transeúntes pues, además de tratarse de un accidente de esta magnitud, se trataba de una ctor y exgobernador el que protagonizaba los hechos.

Arnold Schwarzenegger y 'The Rock'

Mientras el histrión de 75 años de edad se aseguraba que la mujer estuviera en buenas condiciones, elementos de la Policía también se acercaron a investigar lo que había ocurrido; esto llevó a conocer, con apoyo de testigos, que la fémina de quien se desconoce su identidad, era la que había tenido la culpa al momento de circular por las calles californianas ya que había dado una vuelta inesperada y, al encontrarse con la unidad del actor, no pudo evitarse la colisión.

Del mismo modo, se supo que las heridas que la mujer sufrió no fueron de gravedad; no obstante, se pidió el apoyo de paramédicos quienes confirmaron que no ameritaba el traslado a un hospital y mucho menos el arresto del actor por haberla atropellado. Otros testimoniales remarcaron que el también fisicoculturista en todo momento se mostró amable tanto con la afectada como con las autoridades que arribaron al sitio.

Foto: Instagram

Al término de los hechos, Arnold Schwarzenegger se comprometió a pagar los daños hechos a la bicicleta de la mujer aún cuando se supo que no había sido su culpa el atropello; sin embargo, se dijo que llevó la unidad aun taller de reparación donde además se encargó de todos los gastos. Cabe destacar que no es la primera vez que el actor se he involucrado en un evento de esta magnitud pero sí es la primera en que no hay necesidad de llegar a un hospital.

Fuente: Tribuna