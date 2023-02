"Busca ayuda": Desde 'VLA', Maribel Guardia envía mensaje a Alfredo Adame y le pide que tome terapia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano Alfredo Adame ha estado en boca de todos durante los últimos días debido a que la semana pasada protagonizó una nueva pelea callejera en calles de la CDMX, donde volvió a ser duramente golpeado. Ahora fue su colega artista Maribel Guardia quien expresó toda su preocupación con él y es que hasta le pidió que tome terapia para que ya deje de causar escándalos.

Como se recordará, en días pasados se volvieron virales un par de videos donde se observa que el protagonista de melodramas como De frente al sol, Cuando me enamoro y Retrato de familia aparece tirado en el piso mientras otros dos sujetos lo agreden, uno de ellos lleva un tuvo de fierro, debido a que tuvieron diferencias en el tráfico. A pesar de que el exgalán de Televisa salió lesionado, él presumió haber ganado la riña y dijo que su herida se la causó él mismo.

Debido a que ya han sido varios los problemas de este tipo que enfrenta Alfredo, ahora Maribel dio una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría en la que le expresó todo su cariño al actor y le pidió que por favor ya tome terapia: "Lo amo y le deseo lo mejor del mundo. Hice con él Tu y yo, una película donde también estuvo Edith González, así que Dios me lo proteja y lo guarde en la palma de su mano".

Maribel llegó a trabajar con Adame

"Ojalá que busque ayuda", añadió pese a que en días pasados el mismo histrión de 64 años manifestó que él no ocupa ir a ninguna terapia pues cree que no tiene comportamientos inadecuados: "No voy a ir a ninguna terapia. ¿Por qué voy a controlar una terapia de ira? si yo no no hice nada. Están locos ¿cómo me tachan de violento?", dijo el actor. Ya entrando en confianza, Maribel confesó que ella nunca ha asistido a terapia.

Aunque eso sí, la exesposa de Joan Sebastian manifestó que considera que acudir a terapia es muy importante para todos los seres humanos: "Yo nunca he tomado terapia en mi vida, seguramente me ha hecho mucha falta porque me he trapeado yo sola , pero creo que sí es muy importante la terapia". Cabe resaltar que hasta el momento Alfredo no ha respondido a las declaraciones de Maribel pero se espera que lo haga pronto para saber cuál es su reacción.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria