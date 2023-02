"Ellas se apuntan solas": Pedro Sola defiende a Pablo Montero tras acusación de abuso en Chiapas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la reciente transmisión del programa Ventaneando el conductor Pedro Sola lanzó polémicos comentarios para defender al actor Pablo Montero, quien fue acusado por abuso sexual en el estado de Chiapas, situación que el mismo famoso ya salió a desmentir. Sin embargo, la misma Fiscalía estatal confirmó que sí existe una denuncia en su contra que fue presentada por una jovencita, identificada como Ximena desde enero.

Cuando la presentadora Mónica Castañeda iba a tomar la palabra para hablar sobre el caso del exgalán de novelas de Televisa, el 'Tío Pedrito' señaló que primero iba a dejar que su compañera 'lo destruyera' y luego él iba a salir en su defensa. Luego de escuchar todos los detalles, el economista mexicano dejó muy en claro que para él Montero es inocente de estas acusaciones y lanzó un polémico mensaje para defenderlo.

Las fans al ver al cantante que viven enamoradas de él termina la fiesta, tú imagínate la adrenalina de los cantantes, de los músicos que están arriba de un escenario y luego van a una fiesta posterior, invitan a las chamacas y ahí van corriendo y luego de repente ocurren cosas".

Fuente: Instagram @TVyNovelasmex

Sola aseguró que las chicas que aceptan salir con artistas luego de un concierto saben a lo que van: "A lo mejor por la copita, ellas se apuntan y van y luego: 'Ay, ora qué', pues ¿cómo?". Y recordó los casos de mujeres que salen embarazadas durante estos encuentros informales y años más tarde reclaman el apellido para sus hijos: "Es como las que 15 años después salen con que tienen un hijo de un grupero que fueron a ver y se metieron al camerino con él, 15 años después. Pues sí, esas cosas suceden", reiteró.

Después de hacer esta controversial declaración, el discípulo de Pati Chapoy le recomendó al protagonista de la serie El Último Rey: El Hijo del Pueblo que antes de meterse con alguien, identifique si esta es mayor de edad: "Ahora las muchachas, si son menores de edad también Pablo tiene que estar atento". Por su parte, Daniel Bisogno coincidió con Pedro y dijo que él cree en la inocencia de Montero: "Honestamente, no me imagino a Pablo Montero haciendo un abuso, otras cosas, pero no eso".

Aunque eso sí, 'El Muñe' recordó que tampoco puede tener plena confianza en el cantante: "Habría qué ver cómo son las cosas porque uno no puede meter las manos al fuego", dijo. Este martes 7 de febrero la revista TVNotas sacó en su portada que Pablo ya había platicado con ellos sobre la denuncia y que había negado de forma tajante estas serias acusaciones: "Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen", declaró.

Mira a partir del minuto 21:18

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando