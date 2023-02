Esposa de Eric del Castillo revela asco por Lyn May y reacciona al romance de la vedette y su esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y querido exgalán de novelas Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo se apoderaron de la atención de todos los medios de comunicación debido a que ambos hicieron polémicas declaraciones en contra de la vedette mexicana Lyn May, quien años atrás ventiló que había sido su novia. Sí, en 2021 tanto el primer actor como la cantante admitieron haber tenido un amorío de juventud.

Recientemente la señora Kate y el intérprete de melodramas como Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia dieron una entrevista a reporteros del programa Hoy y otros miembros de la prensa donde él hizo frente a los rumores entorno a que su estado de salud es delicado: "Estoy bien, véanme, aunque ya me han matado, me han crucificado y enfermado, bendito sea Dios estoy bien", expresó.

El histrión de Televisa, empresa a la que regresó a trabajar en 2022 con la novela Mi Secreto, descartó que vaya a tomar acciones legales contra las publicaciones que afirman lo contrario asegurando que "todo se regresa": "Qué flojera, ya a estas alturas no me gustan los chismes". Sin embargo, don Eric terminó admitiendo que sí tiene problemas en la visión pues hace unos meses se volvió viral un video en el que no reconoce a su propia hija Kate del Castillo.

Ando mal de la mácula, no tengo foco, veo todo, pero cuando quiero ver el rostro me tengo que acercar mucho", expresó.

No obstante, su esposa lo desmintió y aseguró que cuando ve a una mujer guapa en la televisión no le pasa lo mismo: "Eso dice, porque yo lo he visto cuando salen unas muchachas así en la tele, dice 'ay mamacita'", contó desatando carcajadas entre la prensa. Pero eso no fue todo y es que doña Kate también llamó mucho la atención de los reporteros debido a la peculiar reacción que tuvo cuando se enteró que Del Castillo anduvo con Lyn May.

Doña Kate se indignó al escuchar el nombre de Lyn May

En el video filtrado por el matutino del Canal de Las Estrellas y otros medios se observa que la mamá de Verónica del Castillo acaba con la cara desencajada y haciendo un gesto de asco luego de saber que su marido y la vedette tuvieron algo qué ver: "¿Lyn May? ¡uy, qué bárbaro!, ay no ¿cómo? ¿cómo no me habías dicho?". Luego el actor de 88 años mencionó que él no quiso ser grosero con Lyn cuando habló de su supuesto romance y admitió que décadas atrás ella sí le parecía muy atractiva.

¿Qué le dices? ni modo que seas grosero, pero bueno, si hubieran sido 50 años atrás, bueno, está guapísima", expresó mientras la señora Trillo seguía haciendo cara de desagrado.

Lyn May, vedette mexicana

