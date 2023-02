¡Mala paga y traicionera! Ana María Alvarado desprecia a Maxine Woodside por correrla y la destroza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una semana de haber anunciado entre lágrimas que su jefa, la periodista de espectáculos Maxine Woodside, la despidió del programa radiofónico Todo para la mujer después de 32 años con ella, Ana María Alvarado explota y la desprecia. La conductora respondió a la invitación que hizo Maxine tras negar haberla corrido, pues optó por no asistir al programa y ahora solo pide que le paguen su liquidación.

Debido a que la llamada 'Reina de la Radio' negó tajantemente haber corrido a la presentadora de Sale el Sol e incluso realizó un llamado asegurando que la esperaba en la emisión para esta semana, Maxine hizo público que Alvarado no se presentó el día de hoy, por lo que la reconocida periodista empleó su canal de YouTube para deja muy claro el motivo por el que decidió no acudir al lugar donde colaboró por más de 32 años.

Afirmando que no le han pagado ni un peso, dijo: "Yo no podría haber renunciado a un trabajo al que he estado dedicada durante tantos años, durante tanto tiempo, y pues he estado al pendiente en cuerpo y alma, y aunque en estos momentos me están informando que está diciendo Maxine que ahí está mi silla y me están esperando, ¿cómo me pueden estar esperando si ni siquiera me pagaron enero?, ¿cómo me pueden estar esperando y decir que ahí está la silla vacía?, pues yo avisé que no iba a ir".

Igualmente, Alvarado agregó que ella no renunció y en su defecto, la corrieron: "Me corrieron, esa silla ya me la quitaron, no me la quieran regresar de una manera poco engañosa, para decir que yo soy la que no voy a ir, que yo soy la que renuncié, cuando sabemos perfectamente que ella me despidió, y también yo les digo otra vez que no creo que sea necesario llegar a otra cosa, yo quiero resolverlo de forma pacífica, todos tenemos derechos y se deben respetar, es lo único que uno pide".

Finalmente, la comunicadora envió un contundente mensaje a Woodside, resaltando que solo quieren que la liquiden como se merece. "Yo solamente estoy esperando en este momento órdenes de ella o de su hijo para ver de qué manera nos podemos arreglar y se llegue a una conciliación, estoy esperando a que ellos me digan qué sigue, y espero que ya sea rápido, porque si no llega rápido es que no hay buena voluntad", remató.

Fuente: Tribuna