"Primero me doy un balazo": Pablo Montero explota y niega haber abusado de dos jóvenes en Chiapas

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante Pablo Montero dio una entrevista exclusiva a la revista TVNotas en donde habló por primera vez de las dos supuestas denuncias por abuso sexual que hay en su contra en el estado de Chiapas. El intérprete oriundo de Torreón, Coahuila, explotó y negó de forma tajante haber abusado de dos jóvenes en Tapachula como aseguró la revista TVyNovelas.

Como se recordará, durante la mañana de ayer lunes la mencionada publicación sacó a la luz en su portada que el exgalán de novelas de Televisa estaba siendo requerido por la Policía chiapaneca debido a que dos mujeres señalaron que él abusó sexualmente de ellas luego de uno de sus conciertos: "¡Se busca! Emiten alerta en Interpol para Pablo Montero: es señalado por delito sexual", señalaron y hasta dijeron que la Interpol lo estaba buscando.

Durante esta mañana de martes 7 de febrero TVNotas sacó en su portada que Pablo ya había platicado con ellos y que había negado de forma tajante estas serias acusaciones: "Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen", declaró explicando que no sabía nada al respecto y hasta dijo que gracias a ellos se había enterado de las supuestas denuncias.

Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez. Me conoces muy bien los pantalones que tengo, primero me doy un balazo en la cabeza antes de que pase eso", añadió.

El protagonista de la serie El Último Rey: El Hijo del Pueblo dijo que él no tiene nada de qué esconderse y recalcó que de hecho el próximo 12 de febrero tendrá un show en Jalisco: "Me están sacando mucho de onda con esta nota. Yo voy y me voy a poner enfrente, me vale mad... lo que digan, lo que pase, porque estoy consciente de lo que yo soy". Y es que TVyNovelas incluso resaltó que las autoridades de Chiapanecas solicitaron la ayuda de la Fiscalía de Nuevo León para localizar a Montero y mencionaron que también la Interpol intervendrá en el caso.

Pablo, quien actuó en melodramas como Abrázame muy fuerte, Duelo de pasiones y Fuego en la sangre, no paró de repetir que él sería capaz de abusar de alguien y dijo estar seguro de su inocencia: "Tengo a mis hijas, tengo a mi familia, tengo a mi mamá... sufro mucho por mis cosas que me pasan, pero esto no me va ni a hacer temblar las piernas". El cantante de ranchero finalizó la llamada con TVNotas diciendo que no emprenderá acciones legales por esta publicación porque ya se cansó de tener que estar limpiando su nombre.

Esto es una mala jugada, pero me la paso por los hu..., ¿sabes por qué?, porque no es verdad, sabes como soy yo y de qué manera soy", expresó contundente.

