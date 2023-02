Sale del clóset: Tras cirugías, Televisa filtra íntima FOTO de Fernando Colunga besando ¿a actor?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras especulaciones sobre su orientación sexual y ser sacado del clóset en varias ocasiones por diversos medio, el famoso galán de Televisa Fernando Colunga es exhibido en redes de Las Estrellas. El histrión, quien lleva 8 años retirado de la televisora de San Ángel, se fue a Telemundo y apareció irreconocible por su drástico cambio de imagen. Ahora exhiben una íntima fotografía de él besando ¿a otro actor?

El galán de 56 años, quien ha protagonizado telenovelas como María la del barrio, Esmeralda, La Usurpadora, Abrázame muy fuerte, Amor real, Alborada, Pasión, Soy tu dueña y Pasión y Poder, el último proyecto de Televisa en el que actuó en el 2015, ha desatado especulaciones sobre su vida personal desde hace años ya que es muy hermético con su vida íntima. El actor nunca se ha casado, no tiene hijos y nunca ha aparecido públicamente con una pareja.

Pese a que ha sido 'sacado del clóset' como homosexual por varios medios y famosos, ha negado serlo afirmando que de igual forma si lo fuera no tendría problema en admitirlo. Se sabe que tendría un romance con la actriz Blanca Soto, aunque ninguno ha admitido esto ante los medios de comunicación. Pese a todas las especulaciones, el actor ha continuado triunfando en la pantalla chica tras formalizar su regreso a la actuación.

Tras el éxito en la serie de El secreto de la familia Greco, ahora filtran una foto de él ¿besando a un actor? No, sino que Colunga aparece en una imagen besando a la actriz Ana Brenda Contreras. ¿Tienen romance? No, sino que es su colega en la telenovela El Conde, en la cual pondrán a arder las redes sociales. Y es que salieron a la luz imágenes en las que se les ve protagonizar tremendo beso.

A través de las redes sociales del canal de Las Estrellas fueron difundidas imágenes de la producción que unirá a los famosos actores como pareja por primera vez en pantalla. Ambos vivirán una intensa historia de amor de época en la producción llamada El Conde Amor y Honor, en la que también participan otros actores como Marjorie de Sousa, Sergio Sendel como antagonista, Chantal Andere como villana y Víctor González.

Como se recordará, también circularon rumores que apuntaban que Colunga no quería trabajar con Ana Brenda como pareja por la diferencia de edad, por lo que puso como condición hacerla parecer mayor. La prensa la cuestionó al respecto y ella mencionó: "Pues que luzco muy joven ¡qué padre! Me siento muy bien, es un cumplido. No sé, la verdad. Me están pregunte y pregunte eso. La verdad es que a mí no me pregunten, si dicen que alguien dijo algo, pregúntenle a esa persona si lo dijo o no, yo no voy a pensar nada de algo que no sé si es verdad", dijo.

