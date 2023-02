Se volvió mujer: Con tristeza, famoso actor de Televisa da trágica noticia y llega de luto a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor, cantante y conductor aparece en las pantallas de Venga la Alegría de TV Azteca con una mala noticia, revelando que está distanciado de su hijo. Se trata de Yahir, quien el año pasado fue presentador de La Academia luego de haber estado trabajando en Televisa. El famoso artista, quien el año pasado se transformó en mujer para un reality show, relata que ya no tiene contacto con su hijo Tristan desde hace tiempo luego de que este recayera en adicciones.

Como se recordará, el sonorense debutó en las filas de TV Azteca hace 20 años al participar en la primera generación de La Academia y telenovelas como Enamórate y Soñarás. Años más tarde perdió su contrato de exclusividad y se cambió a Televisa, donde estuvo trabajando desde 2017 e incluso se caracterizó como 'La Tesorito' en el programa Tu cara me suena. Ya sin exclusividad, en el 2019 y 2020 volvió al Ajusco para ser juez en La Voz México y en 2022 condujo La Academia 20 Años.

Ahora, el famoso cantante decidió hablar abiertamente con la prensa sobre la relación que actualmente mantiene con su hijo Tristán, a quien sus adicciones con las drogas y el alcohol lo han hecho tomar decisiones erróneas en su vida. En entrevista con el matutino Venga la Alegría, el artista rompió el silencio y confesó que su relación con su hijo está fracturada: "No, no, hace mucho que no hablo con él, la verdad".

Y agregó: "Es que no concordamos en muchas cosas, en muchas ondas no estamos bien y lo que he tenido yo con todo este tiempo y toda esta etapa ha sido una tristeza muy grande con mi hijo. Espero que esté feliz, que tenga éxito y que le vaya súper en la vida, eso es lo que quiero". Tras ser cuestionado sobre si estaba desilusionado del joven, Yahir manifestó: "No, no decepcionado, no, para nada, él sabe lo que hace, me duele no tenerlo todos los días, eso es lo que me duele".

Por otro lado, Yahir se mostró profundamente triste y decepcionado porque su abuela falleció el pasado mes de noviembre y su hijo no lo acompañó en su luto. Dolido, declaró que Tristan no lo contactó y tampoco ha estado con su madre en tiempos difíciles: "Me duele que falleció mi abuela dos meses, no estuvo, o sea, no está en los momentos importantes, no está conmigo, no está con su mamá, no está en ningún lado".

Acto seguido, el exacadémico externó su sorpresa al saber por información de periodistas que el joven será parte de un polémico reality show y además se desnudará en una plataforma digital para ganar dinero. "No, no sabía, pues nada, todo el éxito, que lo disfrute y que le vaya muy bien. No sé qué decirte la verdad, creo que como tú lo dices, es una chamba al final, cada quién puede hacer lo que quiera".

Finalmente, el intérprete señaló que su hijo ya es mayor de edad y él sabe lo que hace, resaltando que no hay mucho que pueda hacer él para lidiar con el tema: "Tristán tiene 25 años ya, entonces creo que ya como papás llega un momento en que si no estamos de acuerdo de todas maneras los morros lo seguirán haciendo. Pregúntenle a él para dónde va su camino, para dónde va su rumbo, no sabría decirles".

