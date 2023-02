Adiós a la última diva: Hija de Silvia Pinal estremece con fuerte noticia de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el más reciente homenaje de la primera actriz de Televisa Silvia Pinal, quien en los últimos meses ha enfrentado duros problemas de salud que han puesto en vilo al espectáculo, su hija Sylvia Pasquel se confiesa y hace importante revelación en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría. Y es que la actriz, quien ya se retiró de los escenarios luego de que el año pasado apareciera sin poder hablar o caminar en la obra de teatro Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, recibió un homenaje.

Doña Silvia Pinal, la matriarca de la Dinastía Pinal, recibió un reconocimiento como La Mujer del Siglo, al cual acudieron varios famosos como Sergio Mayer, Issabela Camil, Jacqueline Andere, Mary Paz Banquells, Norma Lazareno y más. En entrevista para Venga la Alegría, Pasquel se sinceró y compartió su sentir por estar con su madre en este momento tan especial, sobre todo porque serían los últimos homenajes al haberse despedido de la actuación.

Silvia Pinal ya está retirada de los escenarios

"Me siento muy orgullosa en primer lugar porque mi mama es una personalidad muy importante en nuestro país que ha dado un legado muy importante. Es un ícono y creo que es la mujer mas apropiada para poder recibir esta presea de 'La Mujer del Siglo' porque ya son dos siglos los que tenemos a Silvia Pinal", dijo sobre la primera actriz, considerada la última diva del cine de oro en México, quien desarrolló una prolífica carrera de más de 7 décadas.

"Es una persona que nos ha dado mucho, no nada mas en México sino en el mundo ¿no? A lo mejor mucha gente en el mundo ha conocido México por mi mamá", comentó. Y sobre si quisiera que su madre recibiera otro reconocimiento, señaló: "A mí me gustaría que le dieran la estrella en el Paseo de la Fama Los Ángeles pero creo que cuesta, tienes que pagar cada año o si no te la quitan entonces también lo estamos evaluando".

Finalmente, le preguntaron sobre el reciente cumpleaños de su hija Stephanie Salas, el cual pasó junto a su pareja, Humberto Zurita: "Pues yo estaba trabajando y lo vi como ustedes, en el Instagram (...) Es un tipazo, los dos se rayaron". Y agregó: "Todos los cumpleaños los he pasado trabajando y sin mi familia. Mira, las fechas son una circunstancia para comprar cosas y gastar dinero pero hay que querernos todos los días", finalizó.

Fuente: Tribuna