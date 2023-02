Adiós México: Tras 28 años en Televisa, Galilea Montijo confirma salida de 'Hoy' por trabajo en EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 15 años en el programa Hoy como titular y más de 28 en las filas de Televisa, la conductora Galilea Montijo habla de su salida del famoso matutino del canal de Las Estrellas. Como nunca antes, la presentadora tapatía se sincera y revela que estaría dispuesta a abandonar el programa Hoy para irse a Estados Unidos por un poderoso motivo. Por otro lado, habla de su sesión para Playboy y qué pensó su esposo Fernando Reina al respecto.

Gali comentó que estaba feliz por su sesión fotográfica en Las Vegas y que la agencia de French Montana fue la que la contactó porque buscaban a una latina para que posara para el rapero. Señaló que en un inicio sintió que ya no tenía edad para esa revista para caballeros, ademas de que su esposo Fernando Reina también cuestionó el proyecto, sin embargo, luego supo que el concepto era distinto y están muy satisfechos con el resultado, pues afirmó que acabaron siendo de "buen gusto y muy bonitas".

Por otro lado, Gali podría abandonar México muy pronto, aunque no físicamente, sino su imagen, pues reveló a la prensa que la revista podría traspasar fronteras y no solo llegar al país vecino, sino a otro continente: "Escuché que la pidieron para Playboy Estados Unidos y Europa, entonces si se hace pues... ojalá", reveló, ademas de confesar que "no pagaron nada" y que viene otra más. "Viene otra portadita, esta es de moda", señáló en entrevista para el canal del reportero Edén Dorantes.

Posteriormente, rompió el silencio sobre algo que impactó a todos, pues por fin reveló si tiene o no contrato de exclusividad en Televisa. Tras pronunciarse sobre las acusaciones de presunto abuso contra Pablo Montero, reflexionó sobre su propio caso y los las polémicas que ha enfrentado y afirmó que la gente muchas veces inventa chismes sin pruebas, lo que trae problemas personales: "Hay broncas en la casa (...) daño colateral en la familia, en la imagen".

Y añadió: "Trabajas todos los días para intentar trabajar en otros lados, pues también vivimos fuera de lo que hacemos en la televisión", comentó. Y sobre su salida del programa Hoy: No, a mí no me han dicho absolutamente nada (...) como todos, están cambiando las cosa en medios de comunicación. Antes las exclusividades eran larguísimas, hoy ya casi las hacemos por año". Y confirmó que es de las pocas que la tiene: "Muy agradecida siempre con la empresa y en el momento que me digan 'no te necesito', porque también puede suceder, uno se va a donde le den trabajo pero yo no me veo en otro lugar que siendo Televisa".

Reporteros incluso bromearon con ella para ver la posibilidad de abrir un canal de YouTube: "Gali TV", le dijeron. "Pues no les va mal", dijo entre risas, y aclaró que pese a que no es su intención dejar el programa Hoy, si ejecutivos la mandan a Univisión a Estados Unidos, se iría sin problema: "Si Televisa mañana, con la fusión Televisa-Univisión, me dicen 'oye te necesitamos allá' pues agarro mis chivas y vámonos pa' allá, feliz de la vida porque amo donde me pongan, lo disfruto y después de tantos años en el programa Hoy sería muy difícil para mí dejarlo".

Pero... también entiendo que ha ciclos y cosas que tienen que terminar pero hasta el momento no. Tengo contrato de aquí a diciembre, es lo que sé", finalizó.

Fuente: Tribuna