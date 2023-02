Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy 8 de febrero: Predicciones del día según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Llegó el ‘ombligo de semana’! Y si hoy tienes una decisión importante que tomar, lo mejor será que antes de actuar consultes los horóscopos de este miércoles 08 de febrero del 2023, detallados por Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más querida en el mundo de la farándula. ¡Aquí las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más!

Aries

En asuntos de amor, lo mejor será que te muevas con cuidado, más si tienes una pareja con quien has mantenido una pelea. Toma lo mejor de las críticas de tus superiores.

Tauro

No inviertas en gente que no te suma. Querido Tauro, es hora de que valores tu tiempo, de que en verdad tengas ganas de amarte y no perder energía.

Géminis

La vida social será muy movida en estos días, querido Géminis, así que no haga demasiados compromisos si no cree poder cumplir.

Cáncer

Seguir perdiendo dinero es un lujo que no puede darse este miércoles, más porque viene una nueva oferta para comprar una casa. Visitarás la casa de un amigo especial.

Leo

Estás de suerte en las finanzas, así que podrás gastar en cosas que te gustan. Si tu pareja está muy triste, debes darle tu atención para que el momento sea menos duro.

Virgo

Estar en familia te ayudará a tener claridad sobre las dudas en tu entorno laboral. Una persona del pasado volverá para que hablen sobre temas pendientes.

Libra

No te confundas, no toda la gente que conversa contigo sobre asuntos variados es tu amigo; cuida más tu intimidad. Trata de comer más fibra.

Escorpio

Tu salud es muy buena, sin embargo, es posible que tengas dolores de cabeza por el estrés. Busca una actividad física que te ayude a despejarte.

Sagitario

Es hora de aumentar tus inversiones para obtener más ganancias; puedes buscar en bancos u otra clase de instituciones financieras. En el amor, tienes mucha suerte hoy.

Capricornio

Si te descuidas en época de frío, querido Capricornio, no esperes que tu salud esté perfecta. Si no ves una mejora, ve al médico en modo urgente.

Acuario

En temas de amor, quizá debas seguir a tu corazón; una nueva pareja te ayudará a entender mejor qué ocurre con temas de dinero y cómo crecer.

Piscis

Es momento de que aceptes nuevos retos laborales, querido Piscis, eso te ayudará a crecer y buscar otras áreas de desarrollo. Días de cambio se aproximan.

Fuente: Tribuna