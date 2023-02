¡La desprecia! Irina Baeva le 'ruega' a Gabriel Soto y él confiesa relación con otra actriz en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los rumores que apuntan a que el actor de Televisa Gabriel Soto e Irina Baeva habrían terminado su compromiso luego de cancelar su boda en varias ocasiones siguen fortaleciéndose, pese a las declaraciones de ambos, quienes no han sido claros sobre su relación y no han aparecido juntos, pero han optado por no hablar mucho y negar haber terminado. Por esto, muchos rumoran que habrían firmado un contrato que les impediría confirmar su separación definitiva por un tiempo.

Ante los rumores de que incluso la actriz Sara Corrales sería la tercera en discordia en la relación de los artista de Televisa, ahora es la rusa quien rompe el silencio y se sincera como nunca antes sobre su romance con el protagonista de la telenovela Mi camino es amarte. Irina estuvo como invitada en el programa Despierta América de Univisión y presumió por primera vez la invitación a su boda con el exesposo de Geraldine Bazán, pues se la entregó al conductor Alan Tacher.

Esto como parte de la promesa que el mismo Gabriel Soto le hizo al conductor de invitarlo a su unión con la actriz. "Tantas veces que lo hemos platicado, tú lo platicaste con Gabriel, ya lo platicamos nosotros, ya", siguió la actriz como parte de una divertida escena. Aunque el papel en el que se leía "Nuestra boda. Irina Baeva y Gabriel Soto" solo fue de manera simbólica, la actriz aclaró que los planes de boda siguen en pie y pese a que no hay una fecha establecida aún, esperan que la unión se haga, por fin, este año.

Un día antes del matutino, Irina Baeva hizo frente de forma contundente a las especulaciones que los persiguen desde hace tiempo aclarando que no existe ningún contrato que los una y que tanto ella como Gabriel Soto han optado por no responder a los chismes en redes sociales: "A estas alturas del partido decidimos ya no participar en los dimes y diretes. Ya no tenemos que demostrarle nada a nadie, ya no tenemos que andar publicando o diciendo para que alguien nos crea. Decidimos ya no ser parte del juego", declaró.

Por otro lado, quien habría opinado diferente fue Soto, pues a su llegada a México proveniente de Perú, donde estuvo grabando una película, ha vuelto a reaccionar sobre su romance con la actriz rusa y además explicó cuál es su verdadera relación con Sara Corrales, luego de que fueran relacionados sentimentalmente: "No había estado aquí en México. Terminé la novela y me fui a Perú a hacer una película. Todo está perfecto, se especulan muchas cosas. Todo está bien. Todos son chismes", dijo.

En la entrevista para el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, Soto explicó cuál es su relación actual con la colombiana y porqué surgieron rumores de que eran infieles. "Eso salió porque somos compañerismos de novela y nos llevamos muy bien todos, la verdad hicimos una química de trabajo increíble todos y salió de un video donde estamos todos bailando, pero nada qué ver (con Sara Corrales)".

De la misma manera, Gabriel explicó que tanto Corrales, como el resto de sus compañeros de la telenovela de Televisa, convivieron con Elissa y Alexa, sus hijas: "Yo fui a varias locaciones con mis hijas y ahí estaban varios compañeros de trabajo, así que puras especulaciones". Finalmente, ante la insistencia sobre las versiones que apuntan a que existe un contrato con diversas marcas y por eso no confirma su ruptura con Baeva, Soto solo se limitó a responder muy frío: "Todo está perfecto, no se preocupen".

