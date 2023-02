Luto estremece a Televisa: Tras desfigurarse, actriz sufre trágica muerte y filtran triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien debutó en las filas de Televisa hace 20 años, se viste de luto para anunciar la trágica partida de un ser muy querido con el que nunca se reconcilió. Se trata de María León, quien tras participar en programas como Bailando por un sueño, ¿Quién es la Máscara?, La Voz Kids y el programa Hoy, donde estuvo en muchas ocasiones, María firmó contrato con TV Azteca.

Y esque el año pasado, la artista fue confirmada como coach en el reality La Voz Kids México. Según reportaron varios portales, su cambio de empresa causó que ejecutivos de la televisora de San Ángel la vetaran, además de que habría perdido su contrato de exclusividad por el cual recibía una "mensualidad monetaria". No obstante, esto resultó falso pues María regresó a Televisa para participar en el reality de baile Mira quién baila.

María también se ha enfrentado a varias polémicas. Luego de declarar que la cantante Beyoncé era su 'crush', medios empezaron a reportar que León era bisexual. Fue entonces que la cantante decidió aclararlo 'saliendo del clóset', afirmando que le gustan los helados "de todos los sabores". Tras críticas sobre presuntamente abusar de cirugías y arreglitos estéticos pues ahora se ve muy distinta a como lucía en sus inicios, ahora la cantante abre su corazón y habla del duelo que carga.

María León y su cambio físico

La artista se sinceró en entrevista para el reality de Televisa y Univisión Mira quién baila sobre el momento mas triste de su vida, afirmando que no pudo hacer las paces con su abuelo. Sí, León señaló con profundo dolor y de luto, que nunca pudo reconciliarse con su abuelo luego de que este falleciera. Recordando cómo fue su pleito, empezó a contar que tuvo que ver con su gran pasión, la música.

María León y su abuelo (QEPD)

"Lo primero que yo canté en mi vida fue regional. Fue mariachi en el restaurante de mi abuelo. Todos los domingos que llegaba el mariachi me gritaba: '¡mariquita!, ¡mariquita! ya llegó el mariachi'", mencionó en el clip retomado por Las Estrellas. "Y salía la gordita súper contenta a cantar. Era una conexión que yo tenía con mi abuelo, una complicidad y él siempre me dijo que cuando yo fuera cantante tenía que poner en alto mis raíces (...) entonces cuando empecé a escribir música pop y no regional, mi abuelo se molestó mucho y nos separamos".

"Y fue una separación de vida o muerte porque él se murió y nunca nos reconciliamos... y eso me rompió el corazón", contó al borde del llanto. "Dije: 'de alguna manera me quiero regalar esa reconciliación con mi abuelo e hice un disco de música regional mexicana... y, ay, tengo un nudo en la garganta. Yo creo que con eso él va a estar orgulloso de mí. Y ahora que me toca aparte bailarlo tengo que poner mi corazón ahí porque también ahí está en algún lugarcito mi abuelo presente, donde quiera que esté", finalizó.

Fuente: Tribuna