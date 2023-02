Mary Paz Banquells se niega a ayudar a Alfredo Adame tras polémicas y le envía mensaje desde 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora y actriz Mary Paz Banquells apareció en el programa Venga la Alegría durante la mañana de este miércoles 8 de febrero a través de una entrevista en la que opinó sobre los múltiples escándalos que ha atravesado su exesposo Alfredo Adame en los últimos meses. La ahora empresaria se negó a darle ayuda al padre de sus hijos y le envió un fuerte mensaje a través de las cámaras.

El histrión de 64 años y la hermana de Rocío Banquells se conocieron mientras trabajaban en Televisa en el melodrama Balada por un amor, se volvieron novios y luego de 2 años de relación decidieron unir sus vidas, hasta que en 2018 anunciaron su divorcio y desde entonces él no ha parado de atacarla. La cocinera de postres ha contado que desde 2005 hasta 2017 sufrió violencia con el actor que iba desde no apoyarla económicamente hasta prohibirle visitar a su familia.

Durante la reciente entrevista que dio a VLA, Banquells confesó que sí le preocupa lo que ha estado pasando con Adame en los últimos meses, como la semana pasada que protagonizó su tercera pelea callejera, pero dijo que ni ella ni sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro, podrán ayudarlo. La intérprete mexicana contó que piensa que el exconductor de Hoy solo escuchará los consejos de su hija mayor, Vanessa.

Yo creo que sí (necesita ayuda), yo creo que su hija Vanessa tiene que tomar cartas en el asunto y platicar con él", expresó.

Frente a las cámaras de TV Azteca, Mary Paz confesó que a su ver Adame sí necesita acudir a terapia para controlar la ira y los impulsos que lo han llevado a meterse en serios problemas durante las últimas semanas: "Es algo que nosotros no tenemos el poder ni la manera de solucionarlos, yo digo que Vane es la que está ahí cercana a él y platicar con él, convencerlo, yo creo que sí necesita un poquito de ayuda", comentó.

Mary Paz también fue muy sincera y reconoció que sus tres hijos, con quienes administra su negocio de repostería, sí están muy preocupados por lo que pasa con el galán de melodramas como Yo no creo en los hombres, Cuando me enamoro y Retrato de familia pese a que este no quiere verlos ni en pintura, pero aclaró que no intervendrán: "Yo le debo respeto a mis hijos y es su padre, yo no puedo dar ninguna opinión, porque les duele".

Es su papá, eso no se quita de la noche a la mañana, es su papá y les tiene que doler", finalizó la retirada actriz.

