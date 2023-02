Se desfiguró: Tras 8 años retirada de Televisa y firmar con TV Azteca, actriz regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien tiene 8 años retirada de las telenovelas ya que denunció que los productores de Televisa no la contratan, sorprendió a todos los televidentes debido a que este miércoles 8 de febrero regresó al programa Hoy luego de que el pasado 2022 firmó su primer contrato en TV Azteca. Se trata de la guapa Lorena Herrera, quien hizo su debut en los 90's siendo parte del melodrama Muchachitas.

Luego de haber aparecido en exitosas novelas como Entre la vida y la muerte, Dos mujeres, un camino, El premio mayor, María Isabel, Mi destino eres tú, Amy, la niña de la mochila azul, Lola, érase una vez y la última Amores con trampa en 2015, la originaria de Mazatlán, Sinaloa, denunció que había un veto en su contra: "En novelas pues nada más que productores me volteen a ver", confesó años atrás.

Aunque Lore sí tuvo algunos proyectos en la televisora de San Ángel, como ¿Quién es la máscara?, luego de denunciar el presunto rechazo, el pasado 2022 acabó uniéndose a la competencia en el Ajusco siendo concursante del reality MasterChef Celebrity, donde llegó a la gran final. También visitó el foro del programa Ventaneando junto a la periodista Pati Chapoy y además dio algunas entrevistas al matutino Venga la Alegría.

Lorena fue finalista de 'MasterChef'

Durante la mañana de este miércoles 8 de febrero Herrera, quien ha recibido severas críticas por desfigurarse y es que varios fans consideran que abusó de las cirugías, traicionó al Canal Azteca Uno pues volvió a aparecer en la pantalla de Televisa a través de una entrevista exclusiva que brindó al programa Hoy. En primer lugar la actriz sinaloense habló acerca de su reciente aniversario de bodas con Roberto Assad.

En la Riviera Maya celebramos nuestro 16 aniversario de casados, aunque empezamos hace 19 años, como a los 3 años de andar nos casamos", contó emocionada.

Los reporteros del matutino también cuestionaron a Lore sobre el pleito entre Lucía Méndez contra Laura Zapata y Sylvia Pasquel, pero al igual que en otras ocasiones no quiso hablar mucho: "Me salvé de la demanda gracias a Dios, no quiero hablar del punto porque yo creo que es lo mejor no meterse ni hacer más grande esta situación". Asimismo la también cantante dijo que está contenta con el éxito de Siempre Reinas y manifestó su deseo de que sus tres compañeras arreglen sus diferencias.

El proyecto ha funcionado muy bonito, lamentablemente no tuvo un final feliz, pero espero que hagan las paces".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy