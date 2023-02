Adiós 'Hoy': Tras 15 años en Televisa, conductor impacta al salir del clóset y anunciar su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien lleva al menos 15 años en las filas de Televisa y que hasta llegó a ser parte del programa Hoy, dejó en shock a sus miles de admiradores y fans debido a que hace algunas horas anunció su retiro mediante un comunicado que difundió en sus redes sociales. Se trata del querido y talentoso Alan Estrada, quien a finales del 2022 salió del clóset dejando en shock a su audiencia.

El famoso actor comenzó su carrera siendo parte de obras musicales y con pequeñas participaciones en películas, luego vino su primera oportunidad en la empresa de San Ángel durante el 2017 actuando en el melodrama juvenil Lola, érase una vez y luego en Verano de amor y Amor Bravío, este el último hace una década. Y aunque se había alejado de la televisión, en 2020 volvió al Canal de Las Estrellas participando en ¿Quién es la máscara?.

El originario de Tepatitlán de Morelos concursó con el disfraz de 'Jalapeño' y el año siguiente la producción del exitoso reality dominical lo invitó a co-conducir el proyecto en reemplazo de Natalia Téllez, quien tuvo que salir del aire por motivo de su embarazo. Tras más de 15 años de trayectoria en el mundo del entretenimiento, durante la Navidad del 2022 Alan decidió hablar por primera vez de sus preferencias y admitió ser homosexual.

El reconocido actor ha explicado en entrevistas que decidió abrir su corazón con el fin de ayudar a otras personas que tenían miedo de mostrarse tal cual son: "No soy una persona que le guste compartir mi vida privada, pero me pareció importante, habían pasado varias cosas en mi vida y yo no crecí con referentes que fueran abiertamente gay y me parece que es importante decirlo", dijo ante las cámaras de Hoy.

Alan Estrada en 'Hoy'

A solo unas semanas de sorprender a sus fans con esa inesperada noticia, ahora Estrada volvió a causas conmoción al comunicar en un breve comunicado de prensa que ha decidido hacer una pausa en su canal de viajes en YouTube titulado Alan x el Mundo. Sí, el presentador de 42 años confesó que pasar tanto tiempo fuera de casa han dañado su salud física y mental que por ahora prefiere retirarse por un tiempo para sanar.

Alan explicó que el proyecto de videos no desaparecerá por completo, sin embargo, ahora se enfocará en otros aspectos de su vida y no estará subiendo tanto contenido: "He decidido reducir mis viajes de trabajo a una menor frecuencia. Los viajes, si bien me han dado muchísimo, han cobrado factura en mi vida personal y en mi salud mental y física debido a la enorme cantidad de tiempo que paso fuera de casa y el ritmo acelerado para crear contenido".

