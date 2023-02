Adiós 'VLA': Tras 15 años en Televisa y salir del clóset, galán se vuelve mujer y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien desde hace 15 años forma parte de las filas de Televisa y que hace poco apareció en el programa Venga la Alegría, sorprendió a todos los televidentes debido a que la mañana de ayer miércoles llegó al matutino Hoy haciendo fuertes confesiones. Se trata de Ariel Miramontes, mejor conocido por su personaje de 'Albertano', quien habló con los reporteros de temas profesionales y de su vida personal.

El también bailarín ha formado una sólida carrera en el Canal de Las Estrellas tras haber debutado hace una década y media como concursante del programa ¡Hazme reír! Y serás millonario. Además alcanzó la fama internacional luego de protagonizar la exitosa serie María de todos los ángeles junto a la actriz Mara Escalante, con quien presuntamente tuvo un pleito por los derechos de los personajes pero llegaron a un acuerdo.

Además ha sido parte de la serie La Familia P. Luche y ha estelarizado todas las temporadas de Nosotros los Guapos junto al actor Adrián Uribe como 'El Vítor', en donde en un episodio hasta salieron del clóset declarándose novios. Sin embargo, 'Albertano' ha dejado claro que no goza de contrato de exclusividad pues varias veces ha aparecido en TV Azteca dando entrevistas a programas como Ventaneando y VLA.

Albertano en 'VLA'

Pero durante la mañana de ayer miércoles 8 de febrero el comediante de 52 años volvió a la televisora de San Ángel dando una entrevista exclusiva al programa Hoy donde contó a los reporteros que a él no le parece tener algo más con sus amigas porque esto fractura la relación: "No, qué pasó, eso no se hace, no, eso es una cochinada, no porque luego con qué cara vez a tu amiga al día siguiente ¡no!", dijo seguro.

Matas la amistad, amores hay muchos pero amistades pocas", agregó.

Asimismo, los miembros de la prensa le preguntaron si alguna vez tuvo comportamientos tóxicos con sus exparejas y así respondió: "Sí, en algún momento sí fui tóxico, yo creo que todos hemos tenido nuestro grado de toxicidad pero uno va aprendiendo y ser tóxico no lleva a ningún lado". Ya para finalizar, el comediante confesó que él no está interesado en actuar en la obra Aventurera que podría regresar pronto al teatro.

¿La razón? 'Albertano comentó que el único personaje que le interesaba de esta puesta en escena era el de 'Bugambilia' pero ya no existe en la historia: "Uy, creo que por los derechos de la obra, traen un relajo y ya quitaron ese personaje", expresó. Pero cabe resaltar que su 'primo' Ariel Miramontes sí se volvió mujer en el pasado dando vida a 'La Bugambilia' por invitación de la fallecida primera actriz Carmen Salinas.

