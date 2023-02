Conductores de 'Ventaneando' responden al supuesto veto de Yuridia al programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los conductores del programa de espectáculos de TV Azteca rompieron el silencio luego de que Yuridia hiciera referencia al veto que tiene contra los micrófonos de Ventaneando, asegurando que debido a las críticas de la conductora Pati Chapoy, ella contempló quitarse la vida cuando tenía 18 años, hecho que la marcó y la llevó a alejarse de todo lo que tuviera que ver con ese suceso.

Antes de finalizar la emisión de este jueves, Daniel Bisogno expresó: “Yo a título personal después de conocer hace cerca de no sé, 17 años que Yuridia hizo La Academia, yo trabajé con ella conduciendo Desafío de Estrellas, teniéndola a ella ahí, les contaré cómo la tuvieron que corretear hasta la carretera del Ajusco un día porque ella se escapó, entre otras cosas”.

Después de retransmitir los comentarios de la titular de Ventaneando que llevaron a la cantante a alzar la voz, Rosario Murrieta manifestó: “Para empezar la declaración que hace Pati la hace a título pasado, o sea, eso dijimos en ese momento y por eso Yuridia vetó a Ventaneando, en realidad lo del veto lo comenta Alex (Montiel), El Escorpión Dorado, no Pati, pero está hablando de una situación en el pasado donde efectivamente la coyuntura era completamente diferente”.

Yuridia habla de que la etapa más oscura de su vida o una de las más oscuras fue esta cuando tuvo que lidiar con que ya era una figura pública y no le gustó. Yo pienso que en realidad esta etapa que ella llama oscura la llevó a algo muy luminoso, que es la carrera de la que vive hoy en día”, agregó.

Por su parte, Linet Puente expuso: “Ella le está poniendo a esta etapa oscura el nombre y la cara de Ventaneando cuando en realidad, sí, nosotros somos un medio de comunicación que nos dedicamos a hablar de lo que sucede en la farándula, pero lo que ella también vivió en esa etapa oscura tampoco tiene que ver solamente con lo que decíamos los medios de comunicación, sino con estos demonios internos que ella tenía, que vivió desde que entró a La Academia, que no fue fácil para ella, porque lo sabemos, que en su momento la pasó muy mal… ella ni siquiera tenía ganas de ser cantante”.

Destacando que los reporteros que en su momento buscaron a Yuridia nunca cometieron actos vandálicos en el domicilio de la artista que actualmente ha logrado gran éxito con su producción discográfica Pa’ luego es tarde, Daniel Bisogno agregó:

“Es que cuando una persona está atormentada, es muy fácil colgarle los milagros a cualquier otro que pasa por su vida, el caso de Yuridia yo creo que es una de las tres mejores voces que tenemos en este país, nació con ese talento muy a su pesar (…) Yuridia está totalmente inconforme con su talento porque lo ve como una responsabilidad que no estaba dispuesta a sostener ni a llevar a cabo (…) Es una exitosísima cantante, pero ella no es feliz con tener este talento, y me ha tocado verlo en infinidad de ocasiones, y yo la admiro como artista muchísimo y le tengo cariño como persona, con todo y sus locuras”.

Al respecto de los señalamientos sobre el peso de la cantante, Rosario Murrieta puntualizó: “La aceptación es un hecho que tiene que venir de dentro, primero uno tiene que aceptarse como es, y luego exponerse ante la comunidad, ante el mundo, con esa aceptación, porque esperar que todo el mundo te de like cuando tú publicas algo, cuando tú te expones, es de locos”.

Por último, los conductores destacaron que la intérprete solo tiene esas referencias del pasado, pues actualmente han hablado maravillas de ella en su programa, por lo que consideran que es un problema que carga en su vida y solo a ellos los señaló como los causantes.

Fuente: Tribuna