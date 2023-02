¡Deja en shock! Irina Baeva explota contra 'amante' de Gabriel Soto y habla de su ruptura en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de rumores que apuntan a que Irina Baeva y Gabriel Soto terminaron su compromiso matrimonial y solo aseguraban estar juntos por un supuesto contrato publicitario, la rusa explota ante la prensa y revela toda la verdad, además de expresar su sentir ante los que aseguran que el ex de Geraldine Bazán tendría una relación con su compañera en la telenovela de Televisa Mi camino es amarte, Sara Corrales.

A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, a escasas horas de que en el programa Despierta América le entregara al presentador Alan Tacher la invitación de su boda con Gabriel Soto, Irina se molestó al nuevamente ser cuestionada sobre la autenticidad de su noviazgo con el histrión y aseguró que los dos continúan juntos, pese a lo que han reportado varios programas, especialmente el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, e cual incluso lanzó una investigación que asegura están separados.

Irina Baeva y Gabriel Soto

"Lo único que te puedo decir al respecto es que nosotros siempre les dijimos que nosotros estábamos bien, estuvieron conmigo en varias ocasiones, nunca hemos dicho más que otra cosa, pero no tengo más que agregar, siempre se los dijimos, siempre lo comentamos, nosotros estamos bien, todo está bien", dijo tajante la rusa, quien ha participado en telenovelas de Televisa como Soltero con hijas y Vino el amor.

Sobre los rumores que afirman que no puede confirmar su separación de Soto debido a los presuntos contratos publicitarios que tienen como pareja con distintas marcas, Irina fue contundente y señaló: "Mira, entre más dicen, más se me resbala, yo sé que es parte de nuestra chamba, a lo mejor no precisamente la más agradable, pero no tengo nada que comentar al respecto, yo no puedo estar desgastándome y gastar mi energía en desmentir cada uno de los rumores".

Y agregó: "te repito, nosotros desde siempre les dijimos que nosotros estábamos bien y que las cosas estaban bien". Finalmente, Baeva prefirió hacer oídos sordos cuando fue interrogada por los comentarios que la señalan por ser violenta con Gabriel o que se refieren a que la colombiana Sara Corrales es la persona con la que Soto la engañó: "Las otras preguntas sobre otras personas, sobre terceras en discordia, sobre todo lo que tú me mencionas, eso a las fuentes confiables".

Sara Corrales

"Yo la verdad no tengo nada más que decir al respecto, de verdad les agradezco mucho su interés, su atención, chicos, muchas gracias", finalizó con una actitud de cansancio y desesperación. Cabe mencionar que apenas hace unos días Irina presumió la supuesta invitación a su boda en el programa de Univisión Despierta América, sin embargo, esta no tenía una fecha definida. Además, en Venga la Alegría insisten que habrían puesto punto final a su romance, señalando que es evidente que "las cosas no están bien".

