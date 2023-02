La música pierde a una estrella: Muere famoso cantante en su casa y estremece causa de muerte

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Un querido cantante y compositor perdió la vida este jueves 9 de febrero. Se trata de la leyenda de la canción estadounidense Burt Bacharach, quien murió en su casa víctima de causas naturales. El deceso de Bacharach fue confirmado por uno de sus representantes. Este indicó a medios que falleció en su casa de Los Ángeles por causas naturales. En total, consiguió 73 éxitos en el top 40 de Estados Unidos y 52 en Reino Unido.

La música marcó la vida entera del músico nacido en Kansas City, Misuri en 1928 y criado en Nueva York. Bacharach fue el compositor y autor de canciones detrás de docenas de éxitos pop de las décadas de 1950 a 1980. También ganó tres premios Oscar por las películas Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) y Arthur (1981). Además de estos reconocimientos, ganó seis Grammys, dos Globos de Oro, un BAFTA y un Premio Emmy.

Burt Bacharach (QEPD)

Entre sus éxitos están temas como Raindrops Keep Fallin' on My Head y (They Long to Be) Close to You. Escribió canciones para artistas muy famosos de la talla de Tom Jones, The Carpenters, Dionne Warwick y Neil Diamond. Bacharach también fue productor y junto a su colaborador Hal David produjo muchas de las canciones más pegadizas de la época como Say a Little Prayer, Walk on By y Do You Know the Way to San Jose.

En 2008 los Premios Grammy lo proclamaron el mayor compositor vivo, pues siguió escribiendo éxitos durante gran parte de su vida. Uno de sus mayores reconocimientos llegó con la canción That’s What Friends Are For, colaboración benéfica entre Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight y Stevie Wonder que encabezó las listas en el año 1986 y recaudó millones de dólares para la investigación del SIDA.

En 1958 se divorció por primera vez y Bacharach se casó tres veces más, con Angie Dickinson en 1965, Carole Bayer Sager en 1982 y Jane Hansen en 1993. Él y Hansen siguieron casados hasta su fallecimiento este jueves y tuvieron dos hijos, Oliver y Raleigh. Lamentablemente, el cantante sufrió la muerte de Nikki Bacharach, su hija con Dickinson, se quitó la vida en 2007, a los 40 años, tras un historial de problemas de salud mental.

Fuente: Tribuna