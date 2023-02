¿Se acabó el amor? Destapan todo sobre la 'disputa' de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Los Grammy

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La noche del pasado domingo, 5 de febrero, se reunió la crema y nata de la música estadounidense para galardonar a lo mejor de esta competitiva industria. Si bien, hubo varias sorpresas en durante la noche, es posible que la más grande fue una supuesta pelea entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, la cual fue accidentalmente captada en cámara, cuando el presentador, Trevor Noah, paseaba a un costado de la feliz pareja.

Como algunos recordarán, el actor de cintas como Gone Girl, Batman vs Superman y Argos se volvió tendencia en redes sociales durante aquella noche porque no paraba de mostrar un rostro de desinterés en el evento. Como se mencionó anteriormente, en determinado momento, la cámara alcanzó a tomar a la feliz pareja, sin embargo, resaltó el hecho de que la cantante de On the floor se mostró exasperada hacia a su esposo, luego de que éste se aproximó a su oído para susurrarle algo.

El pasado miércoles, 8 de febrero, el medio estadounidense, Page Six, reveló que un influencer, identificado como @almostanna, se sentó durante parte de la noche junto a Lopez y a Ben. Según declaraciones del tiktoker, en determinado momento, JLo habría ingresado a redes sociales para ver lo que se decía de Los Grammy, fue entonces que se percató de que su esposo se había convertido nuevamente en un meme.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se llevaron la noche en Los Grammys

Supuestamente, Jennifer le habría mostrado su celular a Affleck: "¡Oh, Dios mío, cariño, mira este meme que circula de ti!". Presuntamente, Ben reaccionó con sorpresa: "¡Oh Dios, esto otra vez!". Y es que, aunque el actor era consciente de que su rostro se había convertido otra vez en una imagen viral de Internet, él eligió continuar con la misma cara de molestia al sentarse en un asiento de VIP de los Grammy.

Según información del influencer, la realidad es que Ben y Jennifer no habrían discutido en ningún momento: "Me encanta lo tranquilo que es". Por otro lado, la experta en lenguaje corporal Judi James, declaró que en el video se podía ver una reacción de "sorpresa instintiva" y no de molestia": "Su cabeza giró rápidamente para sugerir que lo que él le había dicho la había sorprendido". Por otro lado, un lector de labios del medio británico Daily Mail, declaró que Lopez le habría dicho al actor "Para" y que "pareciera más amigable", por lo que quizás, la cantante si le habría pedido que luciera más amistoso ante la cámara.

Fuentes: Tribuna