Se volvió hombre: Tras duro divorcio y muerte de su ex, actriz de Televisa sale del clóset en vivo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien lleva 28 años en Televisa y se volvió hombre en un reality show, deja boquiabiertos en programa en vivo pues sale del clóset. Sí, se trata de Sherlyn González, quien ha actuado en telenovelas como El juego de la vida, Clase 406, Corazones al límite y Amores verdaderos. Tras su divorcio del fallecido Gerardo Islas y varias rupturas, en 2019 anunció que estaba embarazada de su primogénito, pero vía inseminación artificial.

La actriz que volvió a las telenovelas en 2021 tras ausentarse unos años, se unió al elenco del programa Hoy en 2020 luego de anunciar su primer embarazo, donde estuvo participando con su sección de maternidad, tiempo en el que se rumoró que tenía un presunto pleito con Andrea Legarreta, aunque ambas lo negaron; sin embargo, ahora deja en shock pues sale del clóset en pleno programa en vivo.

"En tu caso Sherlyn cuando tú saliste del clóset diciéndole a tu mamá voy a tener a André, un nuevo bebé pero va a ser por in vitro, cómo fue?", le cuestionó Yordi Rosado en su programa de Unicable De Noche con Yordi Rosado a la actriz y conductora luego de que Manu Nna contara cómo fue salir del clóset como gay, a lo que ella se sinceró y contó cómo les dio la noticia a sus padres de que sería madre pero sin un papá, pues lo hizo por fecundación in vitro, sorprendiendo a todos.

Sherlyn y André

"Pues yo lo platiqué con ellos en algún momento y como todo mundo sabe, mis decisiones amorosas no siempre fueron las más acertadas pero yo sí tenía muy claro que quería ser mamá y como mujeres empiezas a llegar a una edad en la que dices 'voy a tener que renunciar al sueño' porque no es que quiera ser mamá a los 40 pero llega un momento en el que el cuerpo ya no te da y a mí me empezó a rondar esta idea como a los 32, 33", explicó.

"Lo platiqué con mis papás y me dijeron 'Ok, Sher... respetamos lo que tú digas y tal'", contó la actriz, a lo que Yordi le preguntó: "¿Nunca hubo un 'Oye pero mi amor, oye pero espérate'?", a lo que Sherlyn respondió: "No, pero no lo vieron posible y como hice el proceso sola sin tomarlos a ellos como 'acompáñenme y llévenme' y tal, sino que a los tres meses llegué y les di la noticia... no quería ser la pobrecita de 'ay, se embarazó' y luego 'ay perdió al bebé'", compartió.

Fuente: Tribuna