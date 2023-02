Tras 41 años en Televisa y firmar con TV Azteca, villana traiciona a 'Hoy' y se confiesa en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien trabajó para Televisa durante más de cuatro décadas y que en 2021 firmó su primer contrato con TV Azteca, dio un fuerte golpe al programa Hoy debido a que este jueves 9 de febrero apareció en Venga la Alegría haciendo fuertes confesiones. Se trata de la controversial Laura Zapata, quien confesó si es verdad que Tommy Mottola engañó a su media hermana Thalía.

La actriz llegó hace más de 41 años a la empresa de San Ángel, donde se dio a conocer como la antagonista de entrañables melodramas como Rosa Salvaje, María Mercedes, La Intrusa, Esmeralda, La usurpadora, Zacatillo, un lugar en mi corazón y La Gata. Sin embargo, la última vez que realizó una novela fue en la televisora fue en 2017 con El Bienamado pues luego sufrió un supuesto veto por hacer enfurecer a los altos mandos del canal.

Laura ha declarado que los ejecutivos la vetaron por decir que el remake de Cuna de Lobos sería un fracaso por no contratarla a ella. Tras haber visitado y dado entrevistas al programa Hoy, el pasado 2021 la intérprete de 66 años firmó por primera vez con la televisora del Ajusco siendo concursante de la primera edición de MasterChef Celebrity México y meses después uniéndose como jueza al reality Music Battles México.

Durante la mañana de este jueves 9 de febrero Zapata reapareció en VLA debido a que se entrevistó con los reporteros del programa en el Aeropuerto de la CDMX y desde allí aprovechó para defender al señor Tommy Mottola de los rumores sobre que le habría sido infiel a Thalía: "Ay no sé, ve tú a saber. A lo mejor una de las cuatro patas de la cama dio la noticia, no sé, no creo, yo no creo", declaró tajante.

Luego la actriz volvió a confesar que sigue distanciada de su media hermana porque esta no salió a desmentir el rumor que inició Yolanda Andrade sobre que ella era una mantenida: "No me sentí ni protegida, ni querida, ni ayudada ante un vituperio de una amiga suya entonces, adiós, mi amor". Cambiando de temas, Laura lamentó lo que está pasando con Pablo Lyle tras ser sentenciado a 5 años de cárcel por homicidio involuntario y respecto a la más reciente pelea de Alfredo Adame no prefirió opinar.

