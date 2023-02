Tras 3 años en TV Azteca y cancelar boda, conductora renuncia a 'VLA' y debuta ¿en Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien durante 3 años formó parte del talento de TV Azteca e incluso se dijo que gozó de contrato de exclusividad, confesó la verdadera razón por la que abandonó la conducción del programa Venga la Alegría: Fin de Semana y sorprendió al anunciar su debut como actriz ¿en Televisa?. Se trata de Sofía Aragón, quien se dio a conocer en el medio gracias a los certámenes de belleza.

La mujer originaria de Guadalajara, Jalisco, saltó a la fama luego de coronarse como Mexicana Universal 2019, concurso que se realizó en los foros de la empresa del Ajusco. Meses después se fue a representar a México en el Miss Universo 2019 y fue nombrada segunda finalista, pero al regresar al país dejó los certámenes y se unió al Canal Azteca Uno primero como presentadora de backstage en el reality La Voz... Azteca.

Cuando estalló la pandemia en el año 2020, Aragón fue conductora suplente en Venga la Alegría y en octubre de 2021 recibió su primera gran oportunidad al ser llamada para formar parte del elenco original de VLA: Fin de semana. Cuando estaba a punto de cumplir un año conduciendo esta emisión, la modelo tapatía salió del aire sin despedirse del público y en medio de rumores de que el proyecto era todo un fracaso en TV Azteca.

Hace algunas horas Sofía, quien estuvo comprometida en matrimonio con Francisco Bernot y que canceló su boda semanas antes de la fecha, por fin rompió el silencio sobre su repentina salida de VLA y aclaró que no se trató por los motivos que todos pensaban. La conductora de 28 años compartió un video en TikTok en el que explicó que decidió dejar el programa para enfocarse en su más grande sueño: convertirse en actriz.

Decidí hace aproximadamente medio año renunciar a la televisión para poder perseguir mi sueño de actriz", relató.

La tapatía confesó que no ha sido un camino fácil pues apenas está dando sus primeros pasos, por lo que no tiene ningún proyecto en puerta ni en Televisa u otra empresa, pero confía en que su esfuerzo pronto tenga su recompensa: "Estoy en esa etapa de mi vida que he tenido que inventarme mil puertas, porque todas las puertas que he tocado están cerradas. Les iré platicando de este proceso", dijo angustiada.

Aragón también aclaró que se sentía sumamente cómoda siendo parte de VLA: Fin de Semana y dijo que piensa que tomó la mejor decisión aún cuando estaba llena de miedo e incertidumbre: "Es una carrera difícil, es una carrera que de repente no es tan generosa, nadie tiene idea cómo hacerle. En los últimos meses, he tenido que lidiar con la incertidumbre, con el miedo, de no saber qué paso a seguir", explicó.

