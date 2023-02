Tras 'desfigurarse' con cirugías, Sofía Castro llega a 'Hoy' y manda contundente mensaje a haters

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 9 de febrero la joven actriz Sofía Castro, quien es hija de la desaparecida actriz Angélica Rivera, reapareció en el programa Hoy haciendo fuertes declaraciones acerca de las críticas que ha recibido por su físico y además sobre la sentencia de su amigo, Pablo Lyle. La intérprete fue captada en los pasillos de Televisa luego de años sin proyecto activo en esta empresa.

Sofía comenzó su carrera en la televisora de San Ángel cuando apenas era una niña actuando en programas como La Hora Pico y La rosa de Guadalupe. Luego empezó a trabajar en telenovelas como Teresa, Esperanza del corazón, Cachito de cielo, Por siempre mi amor, Vino el amor y la última fue Por amar sin ley. Sin embargo, su último proyecto en el canal de Las Estrellas fue la serie El Dragón.

Desde hace días se especula que su padre José Alberto 'El Güero' Castro la quiere como protagonista de su nuevo melodrama, pero no lo ha confirmado. En la reciente entrevista que dio al programa Hoy, Castro no habló sobre sus próximos proyectos y prefirió responder a quienes aseguran que no ha sido buena amiga con su colega Pablo Lyle desde que el actor fue detenido en Miami por homicidio involuntario.

Pablo sabe que cuenta conmigo para siempre, él y toda su familia", expresó.

La hija de 'La Gaviota' contó a los reporteros que ella no siente la necesidad de salir a hablar con la prensa sobre Pablo, pues le demuestra su cariño de otra forma: "Es mi hermano, lo adoro, lo voy a querer siempre, sé el gran ser humano que es, pero la verdad fue una tragedia... Sí he estado en comunicación con su familia pero me mantengo al margen porque también respeto lo que la familia salga a querer decir", confesó.

Hablando de otros temas, Sofía fue cuestionada sobre las críticas que está recibiendo Madonna por su apariencia y recordó que en el pasado ella la pasó muy mal debido a una situación similar: "Yo no estoy de acuerdo con que se metan con el físico de las personas, antes se metieron mucho con mi físico y en algún momento sí me afectó, lo repruebo absolutamente, no está bien". Aunque ella ha negado tener cirugías en el rostro, internautas consideran que sí tuvo un brutal cambio físico en los últimos años.

