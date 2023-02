Tras terrible accidente y diversas fracturas, querido actor reaparece en silla de ruedas

Comparta este artículo

Nevada, Estados Unidos.- El pasado 1 de enero, uno de los actores más queridos de una reconocida franquicia de películas sufrió un terrible accidente, en el que terminó con, al menos 30 fracturas, por lo que tuvo que ser intervenido de emergencia en un hospital. A casi mes y medio de esto, una de sus amigas, quien también es una figura de la industria, reveló cómo se encontraba su compañero de actuación.

Como algunos recordarán, a principios de este año, Jeremy Renner, quien es mundialmente reconocido por su interpretación de Hawkeye en la franquicia de Los Vengadores, fue atropellado por su máquina quitanieves, la cual tenía un peso de seis mil 350 kilos. De acuerdo con algunos informes, en el momento en el que fue encontrado por uno de sus vecinos, el histrión ya había perdido una importante cantidad de sangre.

Aquel día, el actor de Hurt Locker, se sumetió a una cirugía de emergencia por trauma torácico cerrado, así como por otras lesiones que incluían, al menos, 30 huesos rotos. Luego de estos informes, se supo que Renner fue dado de alta del hospital y, a partir de entonces, poco se supo sobre su salud. No fue sino hasta que la actriz de Lost y protagonista de Ant-man, Evangeline Lilly, fue a visitarlo, que se supo su verdadera condición.

Jeremy Renner sufre terrible accidente el día de Año Nuevo

La actriz de Avengers: Infinity War reveló que su compañero se recuperó de tal manera que incluso ella misma no pudo evitar sorprenderse al verlo tan bien: "Se ha recuperado como un mofo. Entré en su casa y me salió piel de gallina, porque estaba como, '¿por qué estás en movimiento?, ¿Por qué eres móvil?, ¿Qué es lo que está sucediendo?'", declaró la famosa al medio estadounidense Access Hollywood.

La actriz de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, declaró para el mencionado portal que, al llegar a la casa de Renner, esperaba verlo acostado en su cama, por lo que planeaba "sostener su mano, mientras él gemía y gemía de dolor", pero esto no ocurrió de dicha manera, ya que el actor se encontraba "girando (en su silla de ruedas) riendo con sus amigos". La histrionista resaltó el hecho de que Jeremy estaría hecho de un material "realmente duro": "Se está recuperando increíblemente, y estoy muy agradecida".

Fuentes: Tribuna