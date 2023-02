(VIDEO) Factura y ya nada le importa; Así actuó Shakira al encontrarse con Gerard Piqué

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Ya pasaron varias semanas desde que Shakira lanzó un tema bastante directo para Gerard Piqué, su ahora expareja, con ayuda del productor argentino Bizarrap (BZRP) el cual le ha dejado una fuerte ganancia económica más la consagración de ser una artista de renombre, al tiempo que muchos de inmediato arremetieron contra el exfutbolista en cuestión y hasta contra la joven Clara Chía quien sabemos, es la nueva pareja del culé; sin embargo, tras haberse desahogado con ayuda de la música, parece que ahora la colombiana ya superó el asunto mediático y, ‘con el látigo de su despacio’ trató al padre de sus hijos al que se encontró en las inmediaciones de su casa.

De acuerdo con las imágenes captadas por la agencia Europa Press, el exjugador del FC Barcelona había llegado a la que alguna vez fue su casa para recoger a Sasha y Milán, hijos que ambos trajeron al mundo; no obstante, la intérprete de Te Felicito, Monotonía, Suerte o Antología, estaba llegando a su residencia justo cuando el exjugador del FC Barcelona estaba esperando a los menores de edad, por lo que se temía una reacción algo alarmante pero sucedió todo lo contrario.

La unidad en la que viajaba Shakira en compañía de su hermano, entró a la residencia y ella, ignorando por completo al exjugador, ingresó sin siquiera mirarlo, todo delante de los menores de edad a quienes les tocaba pasar tiempo con su padre, como se sabe, fue el acuerdo al que ambos llegaron tras confirmarse que estaban oficialmente separados. En el video que se ha vuelto viral, se observa a Sasha caminar sobre la banqueta para subir al auto de su padre. La originaria de Barranquilla solo le dirige el saludo al menor de edad.

El domicilio al que Shakira arribó es el que compartía cuando era familia con Piqué; incluso, es en el mismo predio donde viven los padres del exjugador quienes se ha dicho, ya conocían a la joven que ahora es la nueva pareja de Piqué, algo que la colombiana ha tomado como un acto de deslealtad pues apoyaron que estuviera con ella mientras ambos aparentemente eran una pareja feliz.

Mientras ella todavía viva en España, se ha rumorado que los padres del culé ya no soportan ni las fiestas que ella organiza y mucho menos las constantes serenatas que recibe, donde claro está, los fanáticos interpretan el tema que ella le dedicó a su exnovio; sin embargo, han mencionado que las intenciones de mudarse de los padres de Piqué se disiparon cuando se supo que la colombiana si se mudaría a España; no obstante, no hay una fecha para ello pues se ha dicho, dependerá de la salud del padre de la intérprete.

Todos facturan

Al tiempo que se espera tener una fecha para que Shakira deje España, Piqué ya se deja ver en público con Clara Chía, algo por lo que de inmediato la plataforma Ticketgum se dio a la tarea de evaluar cuánto es que éste gana por compartir detalle de su nuevo romance. Por ello, se dijo que la primera foto que éste subió con la joven de 23 años de edad, le ha dejado un total de 70 mil dólares, lo que es equivalente a un millón 321 mil pesos mexicanos.

Captura de pantalla

Fuente: Tribuna