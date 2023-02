Yuridia hunde a Pati Chapoy y 'Ventaneando' por decirle gorda y los culpa de atentar contra su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantautora sonorense Yuridia respondió de forma contundente al más reciente ataque que hizo Pati Chapoy en su contra y es que la periodista dijo que tiene vetado a todo el equipo del programa Ventaneando porque en el pasado le dijeron "gorda". La exalumna de La Academia confesó que no era un "berrinche" su enemistad con este grupo de periodistas y les envió un contundente mensaje.

La polémica entre ambas mujeres se reavivó debido a que en la reciente entrevista que Pati dio a 'El Escorpión Dorado' confesó que la originaria de Hermosillo tenía vetado a todos sus colaboradores: "No somos amigas, pero yo la admiro mucho, el asunto es que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa qué era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda".

Las declaraciones de la jefa de espectáculos en TV Azteca de inmediato se volvieron virales y llegaron a oídos de la excoach de La Voz México, quien de una vez por todas puso fin a los rumores y confesó que ella está resentida con Chapoy y toda su gente porque casi provocaron su suicidio cuando apenas tenía 18 años: "Ella no sabe ni la mitad de las cosas que yo viví a mis 18...", dijo y aseguró que la periodista comenzó una presunta campaña de desprestigio en su contra.

Contemplé morirme, pensé que dejar de existir era lo mejor".

Yuridia fue criticada por su peso

A través de su cuenta de TikTok, Yuridia explicó durante mucho tiempo Pati y los conductores de Ventaneando la acosaron tanto por su físico que ella pensó en quitarse la vida: "La gordofobia y el body shaming antes era supernormal y de hecho me sorprende mucho que en el 2023 ella esté hablando de este tema de la forma más tranquila". Incluso, la cantante de temas como

Amigos no por favor relató que el acoso también afectó a su familia.

Perseguían a mis hermanitos a la escuela, ellos tenían 5 y 7 años, los maltrataban física y verbalmente, vandalizaban mi casa, les tiraban huevos, rompían las ventanas, escupían en el buzón, me ponchaban las llantas del carro, me perseguían en los carros".

La esposa del exacadémico Matías Aranda también dijo que le resulta imposible olvidar todo lo que vivió por culpa de Pati y otros medios informativos y además añadió que muy probablemente en Ventaneando no la querían porque tenían a otro favorito en La Academia: "Si yo trato de no dar entrevistas a ciertos medios de comunicación no es por berrinche o porque hablen de mi cuerpo, ¡es porque casi me matan! Y porque se toman muy a la ligera las cosas que dicen".

Cabe resaltar que 'La Chapoy' dijo mediante su cuenta de Twitter que este mismo día le responderá a Yuridia: "Para que no hagan conjeturas. A la una tendremos en @VentaneandoUno la respuesta a @yuritaflowers y todo lo que está diciendo sobre el programa". Por su parte, Daniel Bisogno también anunció que responderían a las declaraciones de la hermosillense: "Hoy no se pierdan @VentaneandoUno le daremos respuesta contundente a las declaraciones de Yuridia".

Fuente: Tribuna y Twitter