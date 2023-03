Acabó desfigurada: Tras llegar a 'VLA' y amorío con productor, villana confirma su regreso a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien hace casi una década dejó las filas de Televisa y luego hasta apareció en programas de TV Azteca, dio un importante anuncio debido a que confirmó que este 2023 volverá a las telenovelas del canal de Las Estrellas. Se trata de la querida Mariana Seoane, quien el año pasado estuvo al borde de la muerte debido a que le detectaron un tumor y cayó en depresión.

La apodada 'Niña Buena' comenzó su carrera en la televisora de San Ángel cuando apareció en la telenovela Retrato de familia en 1995 y luego actuó en otros melodramas como Amor gitano, Atrévete a olvidarme, Tormenta en el paraíso, Por ella soy Eva y La Tempestad. Sin embargo, se dijo que fue vetada del canal debido a que se fue a trabajar a Telemundo aún cuando tenía un contrato vigente con ellos, lo cual desmintió.

Tras unirse a la cadena estadounidense, Seoane pudo formar parte de exitosas series como El Chema, El señor de los cielos y Preso N.1, además de que también realizó su debut en la empresa del Ajusco donde se le ha visto siendo invitada del matutino Venga la Alegría. De hecho en una entrevista con este programa la actriz reconoció que el productor Pedro Damián era el amor de su vida. Ellos sostuvieron su polémico amorío a principios de los 2000's.

Mariana Seoane en 'VLA'

Luego de haber ido y venido de televisora, pues en el año 2021 reapareció en Las Estrellas como concursante del reality ¿Quién es la máscara?, Mariana acaba de confesar en entrevista exclusiva con Televisa Espectáculos que se encuentra a punto de empezar a grabar su nuevo proyecto en la empresa: "Estoy muy contenta de regresar a mi casa Televisa después de muchos años, voy a hacer un gran proyecto", confesó ante las cámaras.

Mariana, quien en el final de Tormenta en el paraíso su personaje de villana acabó desfigurada en un hospital, no quiso entrar en muchos detalles sobre de qué va su nueva novela y solamente contestó: "Les puedo adelantar que les va encantar, es un personaje con mucho carácter". Asimismo la intérprete de canciones como Mermelada habló sobre los difíciles momentos que vivió tras haber sido operada por un enorme tumor en la tiroides.

La famosa artista de 46 años confesó que su reciente enfermedad fue uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir: "Viví mis últimos meses del 2022 muy angustiada, pidiéndole a Dios que no fuera nada malo, pero bendito Dios aquí estoy", dijo emocionada y añadió: "La pasé mal, aunado a la salud de mi mamá, fue un año difícil y de mucho aprendizaje... pero ahora valoro mucho lo que me pasó, porque me hizo más fuerte", finalizó.

Fuente: Tribuna y YouTube Las Estrellas