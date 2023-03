En la cárcel: Tras 15 años retirada de Televisa y divorcio, protagonista llega irreconocible a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien se retiró de Televisa hace 15 años, reaparece en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría con dura noticia. Se trata de Yadhira Carrillo, quien habló desde la cárcel con la prensa para hablar del caso de su segundo esposo, el abogado Juan Collado, pues horas antes afirmaba que sería liberado tras estar detenido desde 2019 acusado de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Como se recordará, la actriz originaria de Aguascalientes participó en telenovelas como La Otra, Amarte es mi pecado, Barrera de Amor y Palabra de Mujer, la última que hizo en el 2008. Tras subir algunos kilos y lucir "irreconocible" y hasta "desfigurada" según algunos internautas, la actriz afirma que no piensa volver a actuar mientras Collado esté encarcelado, señalando que no lo dejará solo, por eso sus declaraciones causaron revuelo.

Yadhira Carrillo y Juan Collado

A su salida del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la actriz charló con reporteros luego de que este martes 28 de febrero se informara que la FGR no avisó por dos años a la defensa de su esposo la desestimación por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, emitida en diciembre de 2020. A casi 4 años del arresto del abogado en un un restaurante de Lomas de Chapultepec, la actriz confesó que por el momento su marido continuará detenido y en espera de que las autoridades pertinentes lo dejen en absoluta libertad.

"Le conté, le platiqué, le dije '¿qué sigue?, ¿ya nos vamos?, ¿en cuanto tiempo nos vamos?', me dijo 'tiene que haber algún procedimiento', me dijo 'tenemos que confiar en las autoridades, confiar en la buena fe de la Procuraduría'. Nosotros siempre hemos sido personas respetuosas de la autoridad, siempre hemos permanecido al margen de lo que ellos indiquen", explicó la protagonista de telenovelas.

Acto seguido, la también empresaria aseguró que la defensa legal de su esposo informará en breve los pasos a seguir para que salga libre. "Tengo entendido que los abogados hablarán por la tarde a la prensa, es que yo de esto no sé nada, me preguntas y yo de esas cosas no sé, los abogados son los que saben, entonces en cuanto yo tenga noticias, por supuesto que se las haré saber con mucho gusto", dijo para las cámaras de Venga la Alegría.

Asimismo, la intérprete reveló que Collado quedó formalmente en avisarle cuando tuviera noticias sobre su salida de prisión. "(Le comenté) 'no, yo me voy a esperar aquí hasta que salgas, y llevarte a la casa', me dijo 'no, hazme caso por favor, yo te voy a estar llamando', porque ellos pueden llamar con una tarjeta de teléfono, me dijo 'estate atenta'", agregó. Al ser cuestionada sobre si tiene rencor y espera que sus detractores se retracten de los señalamientos en su contra, Yadhira manifestó:

"Yo creo que todo cae por su propio peso, soy la persona menos indicada para hablar de sí mismos, yo creo que las cosas solas caen en su momento, yo creo que nadie es la persona ideal para hablar sobre sí mismo, yo creo que el tiempo y tus actos son los que dicen quien eres a lo largo del tiempo". Finalmente, al ser interrogada con relación a si esta noticia provocará que se una con Leticia Calderón para celebrar la salida del abogado de la cárcel, la estrella de la pantalla chica comentó:

Yo nunca he estado enojada con nadie, yo nunca he dado un mal comentario", finalizó.

Fuente: Tribuna