Entre lágrimas, Tania Rincón confirma su separación en 'Hoy' y estremece a Televisa con triste mensaje

Ciudad de México.- La querida conductora michoacana Tania Rincón acaba de confirmar en la reciente transmisión del programa Hoy que sí está separada de su aún esposo, Daniel Pérez, desde hace más de 1 mes y conmovió a todo el público de Televisa al lanzar un devastador mensaje. Tras 16 años juntos, la pareja decidió punto final a su historia de amor y hasta el momento no han querido compartir las razones detrás de esta elección.

Desde la noche de ayer martes 28 de febrero la originaria de La Piedad, Michoacán había utilizado sus redes sociales para difundir un comunicado de prensa en el que anunciaba la separación del padre de sus hijos, Amelia y Patricio. En todo momento Tania señaló que ella y Dani seguirían teniendo una excelente relación por el bienestar de los pequeños: "Queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja", escribió.

Mientras que durante la mañana de este miércoles 1 de marzo la exreina de belleza de 36 años eligió el matutino del Canal de Las Estrellas para hablar sobre el duro momento que está viviendo y dijo que sería la única vez que abordaría el tema. Tania comenzó agradeciendo las muestras de apoyo de sus seres cercanos y fans: "Solo agradecerles el apoyo que me están brindando ustedes que son parte de mi familia, el agradecimiento de Dany", comentó.

Tania y su marido confirmaron su separación

Posteriormente, la exconductora del programa Venga la Alegría no pudo contenerse más y rompió en llanto al hablar de cómo ha sido tomar la decisión de separarse de Daniel, con quien duró más de 11 años casada: "Para llegar a un comunicado como el que llegamos Dani como yo, hay un proceso, primero que empieza con enojo, que pasa por la frustración, la tristeza, muchas horas de terapia", dijo con lágrimas en los ojos.

Muy conmovida, Rincón compartió que ella nunca imaginó que llegaría el día en que se separaría de su esposo pues no se casaron para terminar separados: "No nos casamos pensando que acabaría algún día, nos casamos para toda la vida, vamos a tener un vínculo toda la vida porque tenemos dos hijos maravillosos pero independientemente de eso, son 16 años juntos, estoy más que agradecida. Sé que no nos equivocamos al elegirnos".

La compañera de Galilea Montijo y Andrea Legarreta reiteró que su proceso de separación ha sido "amistoso" pero también "doloroso" y confesó que Pérez ya no vivía con ella y sus hijos: "Dani dejó la casa el domingo, fuimos a conocer su nueva casa. Si estamos bien, nuestros hijos van a estar vez". Por supuesto, Tania recibió muestras de apoyo de todos sus compañeros de Hoy y suplicó ser respetuosos ante este proceso que está atravesando su familia:

Suplicamos mucha empatía. Sé que no soy la primera mujer que pase por algo así, pero no porque sea amistosa, no quiere decir que no sea dolorosa... el show tiene qué continuar".

