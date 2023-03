Golpe a su propio hijo: Carlos III desaloja a Harry y Meghan en Inglaterra; propiedad será de este royal

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- A tres meses de llevarse a cabo la coronación del Rey Carlos III, el hijo mayor de Isabel II ha lanzado una fuerte 'bomba' en medio de los rumores respecto a cambios dentro de las pertenencias de la monarquía británica y es que hace unos días re reveló que el Príncipe Andrés ya no gozaría de la propiedad que tenía dentro del Castillo de Windsor debido a que no contaba con los recursos para costear su manutención, lo que llevaba a desalojarlo en cualquier momento aunque esto no significaría que viviría en la calle, ya que fuentes cercanas habían referido que tendría apoyo de parte del actual monarca.

Este miércoles 1 de marzo, medios británicos ya revelaron qué será del hermano de Caros III quien además de ya no contar con sus títulos reales tras haber sido acusado de abuso sexual contra una menor de edad, seguirá gozando de una propiedad perteneciente a la corona, misma que se ha dicho, pertenecía a Meghan Markle y el Príncipe Harry, ambos Duques de Sussex quienes renunciaron en 2020 a la familia real.

Casa de Meghan y Harry en Reino Unido es ahora del Príncipe Andrés. Foto: Especial

La propiedad que ahora le fue entregada al tercer hijo de Isabel II y el Príncipe Felipe de Edimburgo es la mansión en Frogmore Cottage donde vivían los Duques de Sussex, de la cual fueron desalojados desde el pasado mes de enero, todo en el marco en que Harry Windsor estrenaba el libro 'Spare' donde expuso sus memorias y claro está, detalles dentro de la privacidad de la Familia real, algo que se ha traducido como una respuesta de parte del rey Carlos III a esta ventilación de datos que comprometen no solo su ceremonia de coronación, sino también su reinado.

Cabe destacar que Meghan y Harry tras presentar su renuncia a la familia real en 2020, se mudaron a California, Estados Unidos, donde actualmente llevan una vida tanto de pareja como en el ámbito de empresarios, pues es desde su residencia en Montecillo que han cerrado contratos con Netflix y la editorial que se encargó de lanzar las memorias del hijo menor de Lady Diana, proyecto donde ventiló problemas con el Príncipe William, actual heredero a la corona.

El desalojo de Harry y Meghan fue cuando el príncipe lanzó su libro con memorias. Foto: Twitter

"Este desalojo seguramente significa el final del tiempo de Harry y Meghan en el Reino Unido".

La propiedad que ahora es el sitio donde se refugia el Príncipe Andrés, le fue entregada a los Duques de Sussex en 2018 como un regalo de bodas de parte de la Reina Isabel II. Cuando ambos estaban de visita en Reino Unido, era el sitio donde se refugiaban pese a ya no contar con protección real. Ahora, se sabe que las pertenencias que todavía tienen en el sitio, les serán enviadas a California donde ambos radican de manera permanente. Carlos III por su parte, ya entregó las llaves de Frogmore Cottage a su hermano Andrés luego que este fuera expulsado de su hogar ubicado en Royal Lodge.

Frogmore Cottage, lugar en Reino Unido donde vivían Harry y Meghan Markle. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna