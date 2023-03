A guardar el outfit: Blink 182 confirma la cancelación de conciertos en México y Sudamérica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin llegó el mes se marzo y con ello, la agenda de conciertos y festivales en México y algunos países de Sudamérica comenzaba a tener forma, especialmente porque precisamente con el arribo de este mes una de las agrupaciones más esperadas por los fans tocaría suelo mexicano. Nos referimos a Blink 182, agrupación conformada por Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker quienes antes de cerrar el 2022 anunciaron una gira mundial; no obstante, el destino tenía otros planes para los músicos.

Fue la mañana del pasado martes 28 de febrero cuando en redes sociales el baterista Travis Barker, esposo de la socialité Kourtney Kardashian, alarmó a sus fans al mostrar una severa lesión en uno de sus dedos, misma que llevó al músico a ser intervenido quirúrgicamente. Todo en el marchen que los intérpretes de All the small things, First Date, I miss you o What's my are again, arencarían con esta gira en Tijuana el día 11 de marzo.

Cabe destacar que Barker había anunciado esta lesión en el dedo anular de la mano izquierda desde el pasado 7 de febrero, llevando a los fans a suponer sobre problemas en la gira. Pese a ello, la banda no había dicho nada pues ya se había programado una segunda cirugía para el martes 28 de febrero, misma donde se esperaba que la fractura en los ligamentos no lo llevara a a atravesar por una recuperación severa aunque esto no fue así. Travis atravesó por una severa recuperación desde el pasado 18 de febrero.

"Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me fracturé el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos", escribió en redes.

A poco más de 24 horas de haberse realizado la operación, Tom DeLonge difundió un video donde remaba que los integrantes de Blink 182 están severamente tristes por tener que proponer los conciertos que ya estaban programados, mismos donde México está involucrado no solo por el concierto en Tijuana, sino también entro del festival Pa'l Norte en Monterrey y en el Palacio de los Deportes de la CDMX. El festival de la sultana del norte además de combatir el video, informó cuál sería la mecánica de devolución en caso de solicitarla.

"Quería decirles que me disculpo con todos en Sudamérica por no poder estar allí. Esto es algo que habíamos querido hacer desde hace mucho tiempo y trabajamos tan duro. Simplemente tuvimos uno de esos accidentes que nadie vio venir. Travis necesita una cirugía en su dedo. Y tiene que atenderlo antes de que otra cosa suceda", explicó el cantante.

Las nuevas fechas programadas tanto para México como para Sudamérica serán para el 2024 aunque no hay nada definido pues todo dependerá de la recuperación del baterista y la disponibilidad de los recintos donde se llevarían a cabo las presentaciones en vivo. Los interesados en obtener el reembolso de las entradas previamente adquiridas, deberán hacerlo del 1 al 3 de marzo a través del sistema Ticketmaster.

