¿Infidelidad? Desde Televisa, Tania Rincón se confiesa sobre su divorcio tras llorar en 'Hoy'

Ciudad de México.- Luego de que anunciaran su separación después de 11 años de matrimonio, la conductora del programa Hoy Tania Rincón fue abordada por reporteros a las afueras de Televisa y reveló cuáles fueron las causas de su ruptura con Daniel Pérez, con quien procreó dos hijos. La presentadora sorprendió esta semana al revelar a sus seguidores que en enero ambos decidieron finalizar su matrimonio luego de 16 años juntos.

Luego de que rompiera en llanto en pleno matutino contando al público que ha sido una decisión muy difícil, pero que hacían desde el amor, la exconductora de Venga la Alegría fue clara al mencionar que no ha sido nada sencillo llegar a este punto en su vida personal pese a que tomaron la decisión en conjunto y acabaron en los mejores términos. Luego de que mencionara que este domingo, su esposo se mudó a un nuevo departamento y abandonó el hogar que compartían, habló de su proceso.

Tania Rincón explica frente a la prensa causas de su divorcio

"Jamás va a ser fácil, pero lo importante es que lo estamos haciendo desde un escenario de mucho amor, una decisión en conjunto y acompañados de nuestros amigos, de nuestra familia y eso siempre ayuda a aminorar la pena", explicó a los reporteros que la abordaron con varias preguntas sobre el tema afuera de Televisa San Ángel. Además, respondió directamente a la prensa sobre si hubo infidelidad en la relación.

Sobre cómo tomaron sus hijos, quienes aún están pequeños, la noticia de que ya no los verán juntos, la conductora del programa Hoy comentó: "Es que al final Dani y yo somos un equipo y nos va a seguir viendo juntos, no es que los expliquemos que ya no nos van a ver juntos, porque seguimos siendo una familia y nos coordinamos para llevarlos a sus clases, a la escuela, las extraescolares, entonces siempre vamos a seguir haciendo un trabajo en equipo".

Sin embargo, Tania sorprendió al confesar que hasta el momento no ha firmado el papel de divorcio con Daniel. "Todavía no, la verdad es que todavía no llegamos a ese punto", resaltó. Finalmente, y admitiendo que nunca se está totalmente listo para informar sobre este tipo de noticias, señaló que no hay terceros en discordia: "No para nada", dijo y aclaró que superará la ruptura con tiempo: "un día a la vez, con terapia y el apoyo de amigos".

Finalmente, la presentadora de televisión aseguró que en este momento no hay problema con Daniel por la manutención de sus hijos debido a que se separaron en los mejores términos: "La verdad es que todo ha sido tan amigable, tan amoroso, como lo decía en la mañana, no hay gritos, no hay sombrerazos, todo ha sido con mucho respeto, mucho amor y entendiendo que también con amor se toman estas decisiones", finalizó.

Fuente: Tribuna