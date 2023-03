¿Infiel y mantenido? Andrea Legarreta estalla y revela duro secreto de su matrimonio con Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Andrea Legarreta no se pudo contener más y explotó durante su más reciente encuentro con la prensa debido a todas las especulaciones que han surgido en torno a su divorcio del cantante mexicano Erik Rubín. Como se sabe, en los últimos días estuvo corriendo el rumor de que el también empresario sostuvo un tórrido amorío con Apio Quijano en los 90's Pop Tour.

Asimismo, varios medios señalaron que su segunda 'amante' era Melissa López de JNS, pues con ambos personajes tuvo escenas comprometedoras en el escenario del mencionado espectáculo. Reporteros de distintos medios captaron a Andy en su llegada al Aeropuerto de la CDMX luego de haber estado en Colombia y cuando la famosa los vio, no quedó muy contenta: "¿Qué necesitan ahora? necesito caminar, voy llegando con mis hijas".

Visiblemente molesta, la conductora estelar del programa Hoy le suplicó a los miembros de la prensa que fueron muy cuidadosos con lo que iban a mencionar ya que sus herederas Mía y Nina Rubín estaban con ella. En primer lugar le preguntaron sobre la millonaria demanda que le ganó a la revista TVNotas por difamación y confirmó que ahora no estaba dispuesta a "callar" como lo hizo antes: "Espero que esto sea un parteaguas, ya no estoy dispuesta a detenerme".

Las adolescentes de 15 y 17 años permanecieron en todo momento al lado de Andrea, pero no mencionaron ni una sola palabra y es que su madre dijo que ellas no tenían nada qué opinar sobre su separación. La estrella de Televisa también se pronunció sobre todas las especulaciones que hay de que ella o Erik fueron infieles y no pudo contener su enojo: "Hay mucha distorsión de las cosas, mucha agresión, la gente está cada vez peor, es muy triste, la sociedad cada vez está más torcida".

Legarreta también fue cuestionada sobre qué le parecían los rumores de que ella mantuvo a Erik económicamente a lo largo de sus 22 años de matrimonio: "Esa idea de decirle mantenido nació de una persona que quiso difamarlo sin constarle nada", relató y luego confesó que incluso su aún esposo tiene mejores ingresos financieros que ella: "Él produce, él está en un estudio, yo quisiera ganar lo que él gana, no para, pero si él hubiera necesitado apoyo (económico), se lo doy".

Tras reiterar que está decepcionada de la sociedad por cómo han tomado la noticia de su separación, Andrea negó de forma tajante que su reciente viaje a Colombia haya sido para cerrar ciclos y aclaró que estuvo allá con las niñas por cuestiones de trabajo. Ya un poco más tranquila, la conductora del Canal de Las Estrellas comentó que sí seguirá trabajando al lado de Rubín y esto dijo sobre la posibilidad de tener una reconciliación:

A lo mejor la vida nos sorprende y nos damos cuenta de que más allá de familia, queremos seguir siendo pareja".

