¡La que es linda, es linda! Lorena Herrera hunde a Lyn May en 'VLA' por decir que usa ropa barata

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y famosa actriz Lorena Herrera, quien días atrás confirmó que pronto podría realizar un nuevo melodrama en Televisa, de nueva cuenta está dando de qué hablar debido a que acaba de pronunciarse ante las críticas que hizo su colega Lyn May en contra suya. Como se recordará, hace algunos días la vedette mexicana la hizo pedazos ante las cámaras asegurando que usa vestuarios de "mil pesos" en sus shows.

Sí, en una reciente entrevista con reporteros del matutino Venga la Alegría Lyn dijo que aunque la originaria de Mazatlán, Sinaloa posee un físico increíble no tiene un buen talento: "Lorena es linda, es guapa, tiene ojos verdes. Que me perdone, es mi amiga, la quiero mucho, pero no baila". Asimismo, la intérprete del cine de ficheras se le fue a la yugular por usar ropa barata asegurando que el público se merece un espectáculo de calidad:

Lorena es linda pero saca una ropa que salga mil pesos el vestido, con una tela bien corriente, ¡caray! la gente no se merece eso".

La mañana de este miércoles 1 de marzo Lorena, quien ha actuado en melodramas como Dos mujeres, un camino, El premio mayor, Amy, la niña de la mochila azul y Lola, érase una vez, apareció en el matutino de TV Azteca para defenderse de estas críticas y dejó en shock a todos los televidentes. En primer lugar, la guapa actriz rubia le dijo a May que ella no necesita usar atuendos muy despampanantes porque su belleza no lo requiere:

Cuando tiene una percha tan correcta no tiene qué invertirle uno tanto en la producción...cuando no hay percha sí tienes que gastar las millonadas en marcas", dijo burlándose.

Herrera insistió en que ella es una mujer bella que no requiere de mucho arreglo y le dijo a Lyn que no puede opinar de un tema como es cuánto cuestan sus vestuarios sin siquiera saber realmente lo que paga por ellos: "Gracias a Dios no invierto tanto pero lo que me pongo se me ve bien... ¿ella sabe cuánto cuestan mis vestuarios? ¿acaso ella los paga? ¿ve mi factura?", dijo ya visiblemente molesta. Y es que la vedette mencionó que la ropa que usa Lore se ve "corriente".

Además apuntó que ella siempre está pendiente de los detalles de sus prendas en cada uno de sus shows: "Yo nunca repito el outfit, yo diseño el vestuario, soy una diseñadora frustrada...". Ya para finalizar, la también estrella que formó parte del reality ¿Quién es la máscara? señaló que la actriz y bailarina de 70 años lo único que quiere con sus declaraciones es generar polémica y que la prensa le dé foco, pero ella no va permitir que lo haga a costa de su nombre:

A veces Lyn May nomás dice cosas por crear sensación, todas la conocemos".

Lorena explota contra Lyn May

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegria