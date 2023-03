Luto en Televisa: Reviven la última súplica que hizo Irma Serrano en 'Hoy' y filtran de qué murió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 1 de marzo trascendió información que dejó sin palabras a los miles de seguidores de la primera actriz Irma Serrano 'La Tigresa' pues se confirmó su fallecimiento a los 89 años. Durante la reciente transmisión del programa Hoy compartieron la última entrevista que tuvieron con la famosa desde el año 2019 y recordaron cuál era el último deseo que tenía en ese entonces.

La originaria del estado de Chiapas, quien formó parte de telenovelas de Televisa como La tierra y La madrastra y hasta la serie La hora pico, apareció públicamente por última vez hace casi 4 años cuando estaba celebrando su cumpleaños número 86 durante la comida sorpresa que le organizaron en el teatro 'Fru Fru', donde estuvo rodeada de familiares y varios amigos del medio artístico como doña María Victoria y Laura León 'La Tesorito'.

Durante el breve encuentro que tuvo con la prensa en ese momento, Serrano apareció visiblemente deteriorada de su salud y con problemas para hablar, sin embargo, nunca perdió el ánimo que la caracterizaba. Incluso en ese momento compartió que lo que menos quería era morir: "Estoy vivita y coleando, no quiero pensar que me voy a ir un día, he sido muy feliz en la vida, todo se lo debemos a Dios... quiero seguir con ustedes muchos años todavía".

Y 'La Tigresa' fue muy firme con su petición: "Pienso seguir dándoles lata, gracias". Asimismo con el característico humor que tenía, la también intérprete de cine aclaró que ella no pensaba en contar su vida en una película biográfica: "Ay ¿para qué quieren una vida tan guanga", expresó desatando las risas de la prensa. Su sobrina María del Carmen Serrano informó que los restos de la querida chiapaneca están siendo velados en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con información del sitio web del canal de Las Estrellas, esta familiar de 'La Tigresa' confirmó en entrevista que su muerte se derivó de un infarto fulminante: "La cosa es que se puso mala, la llevaron al hospital, le dijeron que no le encontraban la vena y no sé qué tanta cosa, la paso a otro hospital más completo y resulta que estaba en su cuarto con óxigeno y avisa el doctor que le da un infarto fulminante".

Una de las primeras personas en reaccionar a la muerte de Irma fue Poncho de Nigris, con quien presuntamente tuvo un tórrido romance. El influencer regiomontano usó sus redes sociales para despedirse de la actriz y compartió una fotografía en la que aparecían juntos: "QEPD Doña Irma Serrano, una fregona de sus tiempos vuela alto. 2 días antes de mi cumple. A recordarla con un tequila como le gustaba", escribió en su Instagram.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy