Pleito en Televisa: Furioso, Julián Gil le suplica a Marjorie de Sousa que le permita ver a su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso galán argentino Julián Gil nuevamente logró apoderarse de la atención de todo el público de Televisa y de la prensa debido a que hace algunas horas lanzó un fuerte mensaje en contra de su expareja Marjorie de Sousa, a quien le volvió a suplicar que le permita ver a su hijo Matías. Como se recordará, los artistas se separaron desde el nacimiento del menor y desde entonces han mantenido una fuerte batalla legal y en los medios.

Hace algunos meses el prometido de Valeria Marín contó en entrevista con Yordi Rosado que la principal culpable de que él y la villana de Amores Verdaderos acabaran su romance fue su exsuegra, Gloria Rivas, culpándola de tener un serio problema de alcoholismo. Por su parte, la también cantante venezolana ha presumido que ella tiene la guarda y custodia de Matías, con quien incluso ya protagonizó varias portadas de revista.

En la reciente emisión del programa ¡Siéntese quién pueda!, donde Julián es el conductor principal, compartieron una breve entrevista con De Sousa desde el aeropuerto de la CDMX y aunque en un principio se mostró amable con los reporteros, luego estalló al escuchar el nombre de su expareja: "Chao, los quiero mucho... Soy una dama mi amor, no voy a hablar, las damas no hablan..., de esto no voy a hablar en los medios, mi vida está mi hijo", dijo ante la insistencia.

Marjorie tiene la custodia de Matías

Ya en el programa de este programa, el galán de novelas de Televisa confesó que era muy doloroso para él hablar del tema pero resaltó que es importante poner sobre la mesa esta situación: "Tengo una mezcla de sentimientos, llevo meses escuchando a la señora decir que por que es una dama no va a hablar del tema. Creo que se le está faltando el respeto al niño, a mí como padre y al público", comenzó diciendo y agradeció a la producción por el apoyo.

Julián, quien ha realizado melodramas como La que no podía amar, Sueño de amor, Por amar sin ley y ¿Qué le pasa a mi familia?, volvió a repetir que muy probablemente Matías no sabe ni siquiera de su existencia y luego prosiguió a decirle a Marjo que le permita convivir con él: "Te suplico, te imploro que me dejes estar en la vida de mi hijo. Matías merece estar en la vida de su padre, y sus hermanos, de sus tías, su familia", dijo con lágrimas en los ojos.

El también comentarista deportivo, quien forma parte del programa República Deportiva en TUDN, agregó que la madre de su hijo lo está privando de un derecho vital, el cual es conocer a su padre, y remató diciendo: "Creo que lo estás privando de uno de los derechos más lindos: tener una familia". Cabe resaltar que hasta el momento De Sousa no ha respondido a estas fuertes declaraciones del padre de su hijo.

Fuente: Tribuna