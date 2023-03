Shock en Televisa: Tania Rincón se separa de su esposo; con FOTO revela que ya no están juntos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, el drama y la tristeza se hicieron presentes en el programa Hoy de Televisa, luego de que la conductora Andrea Legarreta confirmara su separación del cantante Erik Rubín, pese a considerarse una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo. No obstante, las rupturas y posibles divorcios no terminan aquí, pues ahora Tania Rincón confirmó que ya no está con su pareja de años y padre de sus hijos, 'Dani' Pérez.

La última noche del mes de febrero, la exconductora de TV Azteca, Tania Rincón, compartió una foto en blanco y negro, en la que se le aprecia feliz junto a sus hijos y el hombre que fue su pareja durante 16 años (de los cuales 11 fueron de matrimonio), Daniel Pérez. No obstante, el texto que acompaña a la instantánea no es alegre: la presentadora reveló que desde enero ya no está con su esposo, y que han decidido separarse.

Además de la publicación en su feed de Instagram, la también conductora de TUDN publicó una historia en la que invitó a sus seguidores a ver su última foto compartida. "Esta decisión ha sido dura, complicada, pero todo lo que hemos hecho desde hace más de 16 años siempre ha sido cobijada con mucho amor, con mucho respeto y justo con eso nos vamos a quedar", detalló Tania Rincon en su red social.

Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro", detalló la conductora del programa 'Hoy' en su publicación.

Tania Rincón confirma separación de su esposo. Foto: Instagram

Si bien 'Dani' Pérez y Tania Rincón han decidido dar fin a su relación como pareja sentimental, en la publicación aseguraron que seguirán formando una familia con sus dos hijos, tal como lo han hecho desde que decidieron ser padres. Cabe mencionar que, a la fecha de publicación de esta nota, no se han revelado los motivos por los que decidieron poner fin a una relación de 16 años, con 11 de matrimonio. ¡De no creer!

Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición", agregó.

Fuente: Tribuna