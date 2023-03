Sin dinero y enferma: Tras despido de Televisa y dejar 'Hoy', conductora hace fuerte súplica en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien trabajó durante casi 50 años en Televisa y que luego fue despedida de un día para otro sin pago de liquidación, sorprendió a todos los televidentes debido a que este miércoles 1 de marzo apareció en el programa Venga la Alegría e hizo una fuerte súplica a los productores para que la contraten. Se trata de Talina Fernández, quien en repetidas ocasiones ha confesado que vive al día y que hasta ha vendido joyas para sobrevivir.

La experimentada periodista de 78 años formó su carrera en la televisora de San Ángel apareciendo en programas como Viva el domingo, Noche a noche, Rim Bom Video, Hasta en las mejores familias, Hoy y Nuestra casa, por mencionar algunos, pero desde 2019 dejó de trabajar con ellos luego de que le retiraran el contrato de exclusividad. Aunado a ello, durante la pandemia perdió su trabajo en la radio y se enfrentó a una severa crisis económica.

Debido a su avanzada edad, pasó meses sin trabajo pero por fortuna los ejecutivos de Imagen TV le dieron la oportunidad de integrarse al elenco de Sale el Sol, matutino del que fue despedida a mediados del pasado 2022. Talina luego se fue a probar suerte a TV Azteca como concursante del reality MasterChef Celebrity México y dio varias entrevistas a Pati Chapoy, pero luego volvió a salir del aire. También fue despedida de una radiofusora debido al escándalo de su hijo Coco Levy, acusado de acoso, y otra vez acabó desempleada.

Talina estuvo en 'Hoy'

La mañana de este miércoles 1 de marzo la madre de la fallecida Mariana Levy (qepd) dio un duro golpe al matutino Hoy debido a que ofreció una entrevista exclusiva a Venga la Alegría desde la sala de su casa y aquí se pronunció de forma tajante ante las acusaciones que hicieron en contra de su heredero. Fernández habló específicamente de Danna Ponce, quien fue la denunciante: "Perdono pero no se me olvida y no la quiero ver nunca, que siga su camino, que Dios la acompañe y que no tenga que pagar muy caro lo que hizo", dijo.

Y es que para la llamada 'Dama del Buen Decir', el productor de cine y televisión jamás cometió el delito por el que fue señalado: "Quiero que se sepa la verdad, queremos salir adelante". Cambiando un poco de tema, la querida presentadora habló de su despido de Televisa y suplicó a los productores que ya le den un nuevo proyecto: "A mí que me han corrido de alguna televisora por vieja, pues me consideren, me paguen una chambita, mi amor".

Por otro lado, doña Talina también mostró su radical cambio de 'look' y es que luego de haber llevado el cabello pelirrojo durante años, ahora optó por pintárselo de color gris y así evitar que sus canas salgan a relucir. Ya por último, la exconductora de Hoy presumió a su novio y mostró que se habían dado anillos de promesa pues su relación va viento en popa: "Nos intercambiamos anillos y nos prometimos todo lo bello de la vida".

