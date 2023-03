Tras sacar del clóset a Bisogno, Ana Bárbara vuelve a 'Ventaneando' y hace fuerte reclamo en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de ayer martes 28 de febrero los televidentes del programa Ventaneando fueron testigos de un incómodo e inesperado momento debido a que la cantante Ana Bárbara regresó al foro e hizo un fuerte reclamo luego de que en el pasado ella y Daniel Bisogno tuvieran fuertes roces. Como se recordará, a inicios del siglo la 'Reina Grupera' recibió fuertes insultos del conductor y decidió sacarlo del clóset en plena transmisión en vivo.

Fue en el año 2000 cuando Pati Chapoy exhibió que la intérprete nacida en San Luis Potosí estaba furiosa con su colaborador por haber criticado su físico y la invitó al foro para encararlo: "Sí he dicho que tienes ojos de marciano, sí lo dije ¿y qué?", expresó Dani en su momento mientras tenía de frente a la cantautora: "A tu madre desde que naciste le causaste un dolor porque vio a esa cucaracha... ", dijo y luego lo tachó de ser gay.

A él por lo menos no le gustan las... este", expresó Ana Bárbara en referencia al miembro viril de los hombres.

Ana y Bisogno se pelearon en vivo

La tarde de ayer martes 28 de febrero la exconcursante del reality ¿Quién es la máscara? en Televisa volvió a visitar al elenco de Ventaneando para promocionar su próximo concierto en el Auditorio Nacional y de pronto recordó que Pati ni sus colaboradores alguna vez han ido a verla a un show: "No puedo creer, tantos años tenemos una relación amor y odio desde chiquitos, ahora puro amor (y no han ido a un show)", relató.

Chapoy de inmediato la interrumpió y resaltó que por fortuna no mencionó su nombre ya que ellas tienen una gran relación: "Qué bueno que dices Ventaneando y no Pati, ah porque no". Posteriormente la intérprete de canciones como Bandido dijo que sus roces solo han sido con Daniel: "La relación de amor odio es con aquel", provocando las risas en el foro. Y es que desde hace años este par de famosos limaron sus asperezas.

¿Desde cuándo somos íntimos? ya tiene tiempo", respondió 'El Muñeco'.

De inmediato, Ana Bárbara dijo que su relación con Bisogno mejoró desde hace varios años y Pati le dijo que se debía a que ella era una persona muy inteligente: "Nos reconciliamos, hicimos las paces, todo es amor... a veces no, pero realmente en un mundo donde todos tenemos derecho a cometer errores, estamos al aire todo el tiempo, el tiempo que es complicado pero creo que lo hemos llevado muy bien", dijo la cantante. Daniel finalmente aclaró que él sí había acudido a un concierto de su 'enemiga' en el pasado y Pati afirmó que siempre escuchan su música.

