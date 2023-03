Adiós 'Hoy': Tras volverse mujer y 8 años en TV Azteca, conductor abandona 'VLA' por fuerte razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien tiene 8 años de experiencia en TV Azteca y que este 2023 renunció a Televisa, sorprendió a todos los televidentes debido a que la mañana de este viernes 10 de marzo abandonó el programa Venga la Alegría y compartió una difícil noticia en sus redes sociales. Se trata de Mauricio Barcelata, quien se reintegró al elenco de este matutino al arrancar el año luego de haber salido desde 2014.

El originario del estado de Veracruz comenzó su carrera en San Ángel y se volvió famoso actuando en novelas como Mi generación, DKDA, sueños de juventud y La fea más bella además de que condujo programas como Vida TV, el show, Nocturninos y Muévete. Durante el año 2010 Barcelata se quedó sin contrato de exclusividad y se cambió a la televisora del Ajusco siendo parte de exitosos programas como VLA, Para todos, La Academia Kids y Todo o nada.

Durante el 2016 el también cantante dejó el Canal Azteca Uno y se cambió a Imagen TV para unirse al elenco original del programa Sale el Sol, mientras que el pasado 2020 retornó a Televisa por todo lo alto por invitación de la fallecida Magda Rodríguez, quien lo invitó a integrarse como conductor de su reality Guerreros 2020. También fue invitado del programa Hoy y actuó en el unitario Como dice el dicho.

Sin embargo, durante el arranque de este 2023 Mauricio, quien durante su participación en la obra Aventurera hasta se volvió mujer para ser 'Bugambilia', dio tremenda sorpresa pues volvió a renunciar al Canal de Las Estrellas para volver a la competencia VLA. No obstante, la mañana de este viernes 10 de marzo dejó sin palabras a toda la audiencia ya que no se presentó a trabajar en el programa y solo aparecieron a cuadro Laura G, Anette Cuburu, Sergio Sepúlveda y Kristal Silva.

Elenco de 'VLA'

Hay que recordar que se ha venido especulando que Mau no ha logrado hacer clic con todos sus compañeros del matutino pues presuntamente en el pasado tuvo conflictos con 'Serge'. Sin embargo, no es el único que estuvo ausente este viernes y es que Pato Borghetti y 'El Capi' Pérez tampoco acudieron a trabajar porque están fuera de México. Por otro lado, el veracruzano dejó ver a través de sus historias de Instagram que no pudo presentarse en VLA debido a que dio positivo a Covid-19:

Así hoy... hay días que todo te cae encima... que quieres correr, desaparecer y no puedes", escribió Barcelata al mostrar su prueba positiva.

Mauricio dio positivo a Covid-19

Fuente: Tribuna