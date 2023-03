Adiós 'VLA': Tras firmar contrato en Televisa, exgalán de TV Azteca llega a 'Hoy' con dura noticia

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien trabajó alrededor de 6 años en TV Azteca y que en 2019 se incorporó de lleno a Televisa, sorprendió a todos los televidentes debido a que horas atrás llegó al programa Hoy con una complicada noticia. Se trata del también cantante Daniel Elbittar, quien se encuentra grabando su cuarto proyecto en la empresa y se trata del melodrama El amor invencible.

El intérprete de 43 años se dio a conocer en el ambiente artístico actuando en novelas de su natal Venezuela y luego emigró a la cadena Telemundo, y fue hasta el año 2008 que consiguió su primera oportunidad para trabajar en México gracias a la televisora del Ajusco. Su primer proyecto en Azteca Uno fue parte del elenco de Tengo todo excepto a ti, mientras que su primer antagónico en esta televisora fue con el melodrama Vidas Robadas.

Luego se unió a otras novelas como La Mujer de Judas, Siempre tuya Acapulco y Pecadora, también visitó los foros de programas como Venga la Alegría y participó en el reality La Isla en 2012 donde resultó ser el sexto eliminado debido a una lesión. Sin embargo, Daniel se despidió del canal desde 2014 y regresó a trabajar a la televisión venezolana, mientras que hace 5 años debutó en San Ángel en la exitosa serie El Dragón: El retorno de un guerrero.

El esposo de la actriz venezolana Sabrina Seara en 2021 fue parte del melodrama La Desalmada siendo villano, mientras que el pasado año repitió como antagonista en la novela La Herencia dando vida a 'Pedro del Monte' y recientemente estrenó su nuevo melodrama en el Canal de Las Estrellas El Amor Invencible. Hace algunas horas Elbittar regresó al programa Hoy debido a que compartió una dolorosa noticia.

El actor venezolano compartió con sus fans que el pasado 2022 su mamá, la señora Miryam Villegas, enfrentó una batalla contra el cáncer de mama y afortunadamente logró salir victoriosa: "Gracias a Dios el día de hoy está libre, pero le tocaron las quimioterapias más fuertes de todas, eso le dejó sensibilidad en los dientes, mi mamá no podía ni comer", relató conmovido. Posteriormente Daniel compartió que había decidido regalarle a su madre un tratamiento de rehabilitación para su dentadura, con el fin de aliviar sus molestias.

Mi mamá de no sonreír, de no poder comer bien, así reaccionó mi mamá al ver su nueva sonrisa, esto no tiene precio", dijo el villano al mostrar que su mamá lloró de la emoción al ver los resultados.