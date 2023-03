Andrea Escalona rompe el silencio en Televisa y confirma si Pablo Montero es el padre de su bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial actriz y conductora Andrea Escalona enfrentó a los medios de comunicación durante su salida de las instalaciones de Televisa la tarde de este viernes 10 de marzo y respondió contundente al rumor que señala que el verdadero papá de su hijo Emilio es nadie más y nadie menos que Pablo Montero. La hija de la fallecida Magda Rodríguez tuvo una muy peculiar reacción al escuchar la pregunta sobre la paternidad de su bebé.

Como se recordará, a mediados de 2022 Andy confirmó que estaba embarazada por primera vez derivada de su relación sentimental con Marco Estrada, un hombre que no se dedica al medio artístico. Se sabe que la expresentadora de TV Azteca conoció a su novio durante su cumpleaños del 2021 cuando acudió a Acapulco, Guerrero, pues ese mismo día Galilea Montijo celebró una década de casada con Fernando Reina Iglesia, su ahora exesposo.

Aunque Marco ha estado en todo momento con Escalona desde la gestación, nacimiento y ahora crecimiento del pequeño 'Churrito', hace algunas horas en TikTok surgió el rumor de que en realidad él no sería el padre. Los usuarios de la mencionada red han señalado que la actriz de 36 años presuntamente tuvo un amorío con Montero tras volverse muy cercana a él en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy y que de ahí resultó embarazada.

Andrea y su novio

Hace unos momentos Andrea fue cuestionada sobre los rumores que hay entorno al verdadero padre de Emilio: "Dicen que el papá de tu bebé es Pablo Montero", dijo una reportera y ella respondió sonriendo: "¡Ay mana! ¿mana te tengo qué contestar eso?", dijo la sobrina de Andrea Rodríguez Doria carcajeándose. Y posteriormente añadió tajante: "No, el papá no es Pablo Montero, el papá es Marco Antonio Estrada".

Luego la conductora del matutino de Las Estrellas expresó su molestia por la forma en que se inventan los chismes ahora pues las 'fuentes' nunca muestran pruebas: "¿Saben qué sí me preocupa muchachos? que cualquiera puede decir cualquier cosa pero sin nada no, no sacan una prueba, una fotito, (aunque sea) enseñen algo de por medio, ya cualquiera puede ser (periodista)", dijo Andreita mientras no paraba de reír pues dijo que no le quedaba de otra más que tomarse esto con humor.

