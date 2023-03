Ciega y salió del clóset: Tras divorcio de su esposo y amorío gay, conductora se destapa en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora de Televisa, quien se divorció de su esposo y luego impactó a todos al salir del clóset como lesbiana, hace una terrible confesión en el programa que conduce. Se trata de Montserrat Oliver, quien sostuvo un intenso romance con su co-conductora en Montse & Joe, Yolanda Andrade, durante 12 años. La presentadora estaba casada con un hombre, sin embargó, se dio cuenta de su orientación sexual y actualmente está casada con la fotógrafa eslovena Yaya Kosikova.

Oliver solía actuar en telenovelas de la televisora de San Ángel como Ramona, Sin pecado concebido, La madrastra y Palabra de Mujer. Esta fue en la última que participó en 2007, sin embargo, donde se ha desarrollado principalmente es en la conducción pues ha estado al frente de programas como el Reto 4 Elementos, Las hijas de la madre tierra y Montse & Joe, donde es presentadra actualmente y trabaja con su ex Yolanda Andrade, pese a que en 2020 se casó en secreto con Yaya.

Tras revelar hace un tiempo que tras padecer Covid-19 le quedaron secuelas pues le afectó la memoria y estaba perdiendo la vista, por lo que tendría que someterse a una cirugía próximamente para evitar quedar completamente ciega, ahora Montserrat sorprendió a todos en el foro de Montse & Joe, pues contó que en un punto de su vida fue acosada por un hombre, quien intentó drogarla para abusar de ella.

Sin dar detalles sobre lo sucedido, arremetió en contra de los hombres que recurren a esta práctica para conseguir tener algo más con las mujeres sin consentimiento. "Queremos darles un lugar a las mujeres, respetamos a los hombres y los queremos, son un complemento, pero esos poco hombres que abusan y que quieren tener a una mujer a base de echarle cosas en las bebidas, también no mam...", expresó Oliver en su tajante mensaje.

De inmediato, Yolanda respaldó el comentario de su colega y añadió: "A la Montse le pasó". Posteriormente, Oliver explicó: "Sí, a mí me pasó y seguramente a ustedes también les ha pasado, pero no lo logró". Frente a sus invitadas, entre ellas Celia Lora, la sinaloense destacó que a ella no le ha ocurrido este tipo de situaciones porque se defiende y está al pendiente de lo que pasa a su alrededor. "A mí no me ha pasado porque mira, no estoy sola. Les mando un bazookazo", comentó.

Y agregó: "¿Neta?, ¿son tan poco hombres que le tienen que echar algo a la bebida a la mujer para que sea suya a la fuerza? Opino que deberían de cortarles el miembro, ponérselos en la boca, inmediatamente". Finalmente, Montserrat aplaudió que las mujeres se por fin alcen la voz y denuncien a los hombres que las han violentado de distintas maneras: "Yo lo que dice Celia opino lo mismo que ella, que dices, hay que decir, hay que quemar a la gente y luego no los quemamos por miedo".

Pero ya empezaron con el Me Too, de perdida se empezó con algo, pero tenemos que ir buscando soluciones y apoyándonos nosotras", finalizó.

Fuente: Tribuna