¿Es bisexual? El galán de Televisa David Zepeda niega a su 'novia' y sale del clóset en 'Hoy'

Ciudad de México.- Luego de terminar con su novia a principios del 2020, el protagonista de telenovelas David Zepeda deja en shock al confesar como nunca antes algo muy íntimo sobre su vida sentimental, pues 'sale del clóset'. Como se recordará, el actor que ha protagonizado melodramas de Televisa y TV Azteca anunció que terminó su relación con Lina Radwan en enero del 2020 luego de que en 2019 una revista reportara que presuntamente se habían separado porque era bisexual.

El galán de melodramas del Ajusco como Los Sánchez y de la televisora de San Ángel como Abismo de pasión, Por amar sin ley, Vencer el desamor, Mi fortuna es amarte, Vencer la ausencia y Pienso en ti ha desatado rumores de que sería gay desde hace años. Incluso, se dijo que tenía un romance con el fallecido estilista Daniel Urquiza, quien se quitó la vida. El actor ha negado ser homosexual, afirmando que le gustan las mujeres, pese a que lleva un tiempo soltero.

"Quiero dejar claro aquí que no soy gay ni soy bisexual. Para mí no hay nada más hermoso que las mujeres", señaló en 2019 desmintiendo a la revista. Y ahora, Zepeda dio una entrevista al programa Hoy para hablar de su vida personal, luego de que lo volvieran a relacionar amorosamente con su expareja Lina Radwan, con quien incluso se especuló estaba buscando convertirse en padre. El actor salió del clóset, pero no como se ha rumorado, pues afirmó que está soltero y ha salido con varias mujeres.

A pesar de que Zepeda y Radwan siguen apareciendo juntos y ambos aseguran que se tienen un gran cariño, David aclaró que la empresaria no es su pareja y a sus 49 años está soltero: "Lina no es mi novia, pero es parte fundamental en mi vida, tenemos un gran amor, no ahora de pareja, nos amamos profundamente, pero yo creo que siempre estamos ahí para apoyarnos y ella siempre ha sido inspiración para mí para muchas cosas, siempre está apoyándome, como yo a ella", dijo.

Y para dejar en claro que no tiene ningún compromiso, sostuvo: "Hay un gran amor, pero un amor diferente al de pareja en este momento". Conjuntamente, el sonorense manifestó que por ahora se está dando el tiempo de conocer a otras mujeres, pero sin ningún compromiso serio. "He salido con algunas niñas y estoy en una etapa disfrutando la soltería", declaró. Por su parte, Lina Radwan defendió la relación de amistad que tiene con él, pese a que no son novios.

Nos amamos, es el amor de mi vida, el amor muchas veces se transforma y no tiene por qué acabar mal, es una persona, de hecho, la más importante en mi vida", manifestó.

David Zepeda y Lina Radwan terminaron en 2020

