Horóscopos de Mhoni Vidente hoy viernes 10 de marzo: Predicciones del fin de semana según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este fin de semana?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada por los famosos en México y América Latina, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, viernes 10 de marzo del 2023. Aquí encontrarás las predicciones del fin de semana en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡TRIBUNA te comparte todos los detalles del Universo!

Aries

Mucho ojo, querido Aries, pues este fin de semana se presentará un gasto muy fuerte que cambiará el rumbo de tus finanzas en el mes. Los astros te recomiendan que vayas al médico a revisarte.

Tauro

Busca un médico que te ayude a cuidar bien tu piel, querido Tauro, ya que sigue el acné y todas esas manchas que te causan inseguridad. Será una inversión que te ayudará a mejorar tu autoestima en estos días.

Géminis

Este fin de semana llegarán a tus bolsillos ganancias especiales de una inversión de hace muchos meses. Úsala sabiamente y podrás generar más efectivo en pocos días.

Cáncer

Tienes ganas de iniciar una relación con una persona que llevas viendo ya desde hace unas semanas. Si él o ella no dicen nada, te tocará dar el primer paso; anímate, todo saldrá bien.

Leo

En temas de salud, andarás más delicado de lo normal, querido Leo, así que el Universo recomienda que este fin de semana descanses más y no salgas de fiesta como acostumbras.

Virgo

Este es un gran día para que hagas planes con tu pareja, ya que lo que digan de corazón se va a concretar. Este fin de semana sal con tus amigos, pero recuerda no excederte.

Libra

Un exnovio se hará presente y te pedirá una oportunidad para conquistar tu corazón. Medita si vale la pena, o bien sigue tu camino en solitario como hasta ahora.

Escorpio

Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo, ya que ellos han notado lo mucho que se esfuerza para alcanzar las metas en la empresa; siga así.

Sagitario

Probablemente estará muy estresado en estos días, por lo que tendrá que meditar y trabajar en sus emociones para dormir feliz. No bebas alcohol este fin de semana.

Capricornio

Seguirás atrayendo a gente que no te aporta, si no aprendes a poner límites querido Capricornio. Tampoco debes presumir de lo que tienes, deja que la gente te quiera por cómo eres y tus chistes.

Acuario

Estos días serán muy tensos para ti, ya que te enfrentarás a tus jefes por asuntos laborales y de presupuesto. Ten cuidado con lo que compartes en redes sociales, ya que podría perjudicar tu imagen.

Piscis

Los astros te recomiendan que en este fin de semana no hagas declaraciones de amor, ya que no serás correspondido y hasta podrías terminar muy mal. No te engañes a tu familia.

Fuente: Tribuna