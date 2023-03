¿Lo hundió? Nuera de Silvia Pinal da la cara tras escándalo y habla de Luis Enrique Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, la dinastía Pinal se encuentra en medio del escándalo, como algunos recordarán, desde hace unas semanas se había hablado sobre el robo a la casa de la primera actriz. Recientemente, comenzaron a filtrarse rumores que apuntaban al hijo de la histrionista, Luis Enrique Guzmán y a su esposa, Mayela Laguna, como los autores intelectuales del crimen, hecho que habría sido filtrado primero en TVNotas.

El pasado jueves, 9 de marzo, se filtraron unos audios en donde se podía escuchar la voz de Mayela donde ella misma confirmaba que habían sacado joyas, oro y hasta pinturas. También reveló que su esposo se había encargado de apagar las cámaras de seguridad de la mansión de la conductora de Mujer, casos de la vida real, además se jactó de que, al ser Luis Enrique el encargado de todo, nadie les diría nada.

Sacamos todo. Estuvimos como dos días ahí checando todo con líquidos, con todo... Entonces, sí dejamos joyitas porque no todas vale la pena (...) Nosotros, lo que vamos a hacer es fundirlas. El oro líquido vale 98 por ciento de su valor.. nos llevamos solo nomás como cinco kilos

A 24 horas de que los audios se filtraran, Mayela dio la cara a través de un comunicado de su cuenta de Facebook, en donde deslindo de la responsabilidad a su esposo, a quien directamente acusó en sus anteriores declaraciones de facilitar todo para el robo. Laguna también afirmó que todo se debía a una exageración: "Ante los embates públicos que de manera injusta ha recibido (Luis Enrique Guzmán), es mi responsabilidad asumir las consecuencias de mis propias palabras, a las que fueron totalmente ajenos él y por supuesto la familia Pinal a la que le debo total respeto, y a la que este momento le pido una disculpa por el daño que pude haber causado con mis expresiones".

Mayela continuó su comunicado, asegurando que las declaraciones de haber cometido un robo "como de película" fueron exageradas y profundizó afirmando que todo era por vanidad: "Exagero en mis palabras por un afán imprudente de vanidad se podría decir, ahora bien, jamás pensé que me estarían grabando. La única verdad de las cosas es que no existe lo que yo menciono en el audio, o por lo menos como lo cité de manera exagerada".

Finalmente, Mayela hizo especial hincapié en que ella no habría tomado ningún objeto de Silvia Pinal: "Mucho menos aún tomaría algo que no me pertenece, asumo las consecuencias de mis actos y deslindo a Luis Enrique de cualquier responsabilidad relacionada con la plática que se escucha en el audio, pues él nunca estuvo enterado de ello. Lo que suceda como consecuencia de esto, se resolverá dentro de la familia, expresar la verdad a veces duele, pero es lo correcto, y por supuesto libera, gracias".

Comunicado de Mayela Coindreau

Fuentes: Tribuna, Facebook: Mayela Coindreau