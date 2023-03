Premios Oscar 2023: Volodimir Zelensky igual que Will Smith; se queda fuera de la ceremonia

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Este domingo 12 de marzo se llevará a cabo la 95 entrega de los Premios Oscar 2023, evento organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), organismo que tras la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock, remarcó que el actor había quedado vetado por un lapso de 10 años de cada uno de los eventos que ellos realizaran, lo que dejaba fuera al protagonista de Soy Leyenda, algo que al parecer también le ha pasado a este importante político.

Si bien los Premios Oscar se trata solo de un evento donde se reconocerá a lo mejor del séptimo arte, este evento que tiene alcance internacional también ha servido para levantar la voz por acontecimientos en el planeta, algo por lo que el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky había solicitado una intervención con el fin de seguir pidiendo apoyo a Occidente ante los ataques perpetrados por Rusia.

Cabe señalar que no es la primera vez que eventos de la farándula le dan espacio al mandatario para haber sobe este suceso que estalló en febrero del 2022; ejemplo de ello fue el Festival de Cine de Berlín, la entrega de los Premios Grammy o bien los pasados Globos de Oro, lo que supone que la Academia seguiría este comportamiento que para sorpresa se muchos, terminó en una negativa para con el presidente.

Medios internacionales manifestaron que en 2022 Volodimir Zelensky le pidió a Will Packer, persona encargada de la producción de la ceremonia de los Oscar, tener un espacio en este importante evento; sin embargo, pese a la magnitud de los hechos, el mandatario recibió un 'no' como respuesta; incluso, la revista Variety fue la encargada de asegurar que quien había hecho tal petición fue Mike Simpson, el cual se desempeña como agente de Zelensky.

Con el objetivo de justificar la respuesta que se le dio a Zelensky, la Academia remarcó que, a diferencia de otros eventos, ellos no han mostrado nunca una postura política en los años que lleva el evento de ser organizado, por lo que no sería la excepción a pesar de haber mostrado cambios para la edición del 2023. Bajo esta tónica, Zelensky también se quedará fuera de la ceremonia como le sucederá a Will Smith, aunque en el caso del mandatario, solo no tendrá este protagonismo pero podría ser parte de os invitados si las circunstancias fueran otras; en tanto, el recién galardonado como Mejor Actor no puede entrar ante el resto de repetir su comportamiento.

