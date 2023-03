¿Se divorció por infiel? Galilea Montijo y el romance lésbico que 'tuvo' con conductora en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras anunciar en el programa Hoy, y a través de un comunicado de redes sociales, que se divorcia de su esposo y padre de su hijo Mateo Fernando Reina, en redes sociales reviven la vez que se difundió el rumor de que presuntamente tuvo un amorío con su excompañera en el programa Hoy Maca Carriedo. Aunque Montijo señaló que todo acabó en buenos términos con el político originario de Guerrero, ya están surgiendo especulaciones sobre los motivos.

Como se recordará, en abril del año pasado, la tapatía de 49 años fue señalada de haber tenido un presunto romance con Maca Carriedo, quien es abiertamente lesbiana, cuando trabajaban en el matutino Hoy. Incluso, fuentes que difundieron el rumor comentaron que esto presuntamente sucedía en camerinos de Televisa, por lo que la presentadora habría estado engañando a su marido. Esto fue desmentido por ambas y provocó que Gali se pronunciara directamente sobre su orientación.

Gali reiteró que ella no tiene problemas con la orientación sexual de las personas, pero sí tenía un problema con que la llamaran "lesbiana" y la acusaran de ser infiel: "Yo no tengo ningún problema con los géneros, si a las mujeres le gustan las mujeres, a hombres los hombres, si son bi, en la vida que cada quien sea feliz como quiera amarse, yo no tengo problema con eso. Tengo problema con que soy una mujer casada. Lo que se diga ahí sí me duele", dijo entonces.

Y aunque en ese momento negó estar al borde del divorcio, afirmando que ella y Reina tenían desacuerdos como cualquier pareja, la conductora se unió a Andrea Legarreta y Tania Rincón pues este viernes 10 de marzo confirmó su separación, señalando que su matrimonio se vio afectado desde la pandemia. Y aunque ya ha 'salido del clóset' en el programa Netas Divinas, afirmando que se considera "heteroflexible", a Gali nunca se le ha confirmado algún romance con una mujer.

Maca Carriedo trabajó en 'Hoy' con Galilea

Maca en su momento aseguró que no había nada que aclarar y se negó a pronunciarse al respecto. Por otro lado, la presentadora que actualmente colabora con Adela Micha en La Saga tiene pareja desde hace varios años, la también actriz Paola Gómez. Cabe resaltar que este rumor nunca ha sido confirmado ni hay pruebas que corroboren que hubo algo más que una amistad entre ella y Galilea, por lo que hasta ahora aún se desconoce el motivo de su ruptura.

